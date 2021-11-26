Türk derbisi Anadolu Efes’in (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Euroleague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes... 12. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Lacivert- Beyazlılar, son çeyreğinde 12 sayı geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 89-84 yendi ve Euroleague'de üst üste 4. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes adına 25 sayı kaydeden Shane Larkin, alınan galibiyette başrol oynadı. Efes'te Pleiss 17, Micic ise 14 sayı kaydetti. Fenerbahçe ise Efes yenilgisiyle Euroleague'de üst üste 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-ALTAY

Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak iki maçla start alacak. Saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile İzmir ekibi Altay mücadele edecek. Yine aynı saatte Adana Demirspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

ALPEREN ŞENGÜN ŞOV

NBA'de Houston Rockets, bu sezonki ikinci galibiyetini, Chicago Bulls'u 118- 113 yenerek aldı. Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla takımına galibiyeti getirdi.

KARTAL'DA EKUBAN İDDİASI

Beşiktaş ile ilgili Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş, Genoa'nın forveti Ekuban'ı devre arası kiralamak istiyor.

120 MİLYONLUK HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Teixeira, şimdiye kadar ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşattı. Sergen hocanın performansından memnun olmadığı tecrübeli oyuncu Kartal'a hem saha içinde hem de kasada büyük hayal kırıklığı yaşattı. Şu ana kadar 12 maçta 650 dakika sahada kalan Sambacı, 2 gol atarken asist yapamadı. 3 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Teixeira'nın garanti ücreti 3 milyon Euro. Brezilyalı oyuncunun maliyeti 120 milyon lira.

BEŞİKTAŞ-GİRESUN MAÇI GÖÇEK'İN

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın Beşiktaş ile Giresun arasında oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

KRİPTODAN 46 MİLYON

Trabzonspor kripto para piyasasından 46 milyon lira kazandı. Bu arada kulübün borcu 1 milyar 481 milyon 471 bin lira olarak açıklandı.

12 DEV ADAM BELARUS'A DEPLASMANDA YENİLDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla yenildi. Milli Takımımız'da Şehmus Hazer 17, Muhsin Yaşar 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü İstanbul'da Büyük Britanya'yı konuk edecek.

MANCHESTER UNİTED RANGNİCK'LE ANLAŞTI

Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son veren Manchester United'ın sezon sonuna kadar Alman teknik adam Ralf Rangnick ile anlaştığı iddia edildi. Rangnick'in sezonun sona ermesiyle Manchester United'da danışmanlık görevini üstleneceği ve kulübün yeni bir hoca ile anlaşacağı öne sürülüyor.

LAZİO TUR BİLETİNİ 3 GOLLE ALDI

G.Saray'ın grubundaki diğer maçta Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Lazio puanını 8'e yükselterek adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi. Lazio'nun gollerini Immobile (2) ve Pedro kaydetti.

TERİM'E 6 MAÇ CEZA!

PFDK, Galatasaray'ın Marsilya maçının ardından Fenerbahçe maçının faturasını açıkladı. Terim'e gördüğü çift sarı kartın yaptırımı olan 1 maç cezanın dışında ilave olarak 5 maç daha ceza verildi. Toplam cezası 6 maç oldu.