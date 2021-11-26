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    • Spor
    • 26.11.2021 17:16
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    • 26.11.2021 17:16
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    Olympiakos'un Fenerbahçe maçındaki golünde dikkat çeken Galatasaray detayı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken, Yunan temsilcisine 90. dakikada galibiyeti getiren golü atan Tiquinho'nun sevincindeki "Aslan" detayı dikkat çekti. Brezilyalı ismin sevincinde Galatasaray'ın simgesi Aslan olması nedeniyle, sarı-kırmızılı bazı taraftarlar sosyal medyada Tiquinho'nun fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

    Olympiakos’un golünde dikkat çeken G.Saray detayı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 5. sınavında Atina'da Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Kanarya gruptan çıkma şansını kaybetti. Yunan ekibi ise bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

    Olympiakos'a üç puanı getiren golü 90. dakikada Tiquinho Soares kaydederken, Brezilyalı futbolcunun gol sevincindeki detay ise dikkat çekti.

    ASLAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
    Fotomac.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın haberine göre golden sonra kale arkası tribünlerine koşan Tiquinho, şortunu sıyırıp taraftarlara bacağındaki 'aslan' dövmesini göstererek kükreme hareketi yaptı.

    Olympiakos'un simgesi olan 'Aslan'ın, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da sembolü olması ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, Tiquinho'nun bu fotoğrafını sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttu.

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