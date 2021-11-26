Olympiakos'un Fenerbahçe maçındaki golünde dikkat çeken Galatasaray detayı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 5. sınavında Atina'da Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından Kanarya gruptan çıkma şansını kaybetti. Yunan ekibi ise bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
Olympiakos'a üç puanı getiren golü 90. dakikada Tiquinho Soares kaydederken, Brezilyalı futbolcunun gol sevincindeki detay ise dikkat çekti.
ASLAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Fotomac.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın haberine göre golden sonra kale arkası tribünlerine koşan Tiquinho, şortunu sıyırıp taraftarlara bacağındaki 'aslan' dövmesini göstererek kükreme hareketi yaptı.
Olympiakos'un simgesi olan 'Aslan'ın, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da sembolü olması ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, Tiquinho'nun bu fotoğrafını sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttu.