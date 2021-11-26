Olympiakos'un Fenerbahçe maçındaki golünde dikkat çeken Galatasaray detayı

ASLAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fotomac.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın haberine göre golden sonra kale arkası tribünlerine koşan Tiquinho, şortunu sıyırıp taraftarlara bacağındaki 'aslan' dövmesini göstererek kükreme hareketi yaptı.

Olympiakos'un simgesi olan 'Aslan'ın, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da sembolü olması ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, Tiquinho'nun bu fotoğrafını sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttu.