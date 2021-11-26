A Milli Takımımızın rakibi Portekiz oldu! Türkiye play-off rakibi...

EŞLEŞMELER

A Yolu

Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

B Yolu

Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya

C Yolu

Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

KUNTZ'TAN İLK YORUM

Portekiz eşleşmesini değerlendiren A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.