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    • Spor
    • 26.11.2021 19:10
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    • 26.11.2021 19:45
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    A Milli Takımımızın rakibi Portekiz oldu! Türkiye play-off rakibi...

    Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı'mız yoluna play-off'tan devam edecek. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu.

    AJANSLAR
    Rakibimiz belli oldu!

    2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı'mız yoluna play-off'tan devam edecek.

    RAKİBİMİZ PORTEKİZ OLDU
    FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekline kura sonrası Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti.

    Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katıldı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

    Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    PLAY-OFF MAÇLARI MART 2022'DE OYNANACAK
    Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

    A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

    Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

    Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

    Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

        EŞLEŞMELER
        A Yolu

        Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

        Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

        B Yolu
        Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

        Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya

        C Yolu
        Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

        KUNTZ'TAN İLK YORUM
        Portekiz eşleşmesini değerlendiren A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.
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