Beşiktaş GZT Giresunspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Giresunspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde umutları tükenen Beşiktaş, Giresunspor maçı ile ligde yükselişe geçmek istiyor. Maçı takip etmek isteyenler karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Giresunspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler!