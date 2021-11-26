Beşiktaş GZT Giresunspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Giresunspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde umutları tükenen Beşiktaş, Giresunspor maçı ile ligde yükselişe geçmek istiyor. Maçı takip etmek isteyenler karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Giresunspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler!
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA
Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek.
BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR!
Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.
Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.