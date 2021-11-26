Fenerbahçe, Olympiakos’a son dakika golüyle yenildi

F.Bahçe Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Olympiakos'a 90. dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansını kaybetti. 18'de İrfan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

BERKE'DEN KRİTİK HAMLE

20. dakikada Berisha'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı. Yunan ekibinde 21'de Lala'nın şutu üstten auta gitti. 32'de El Arabi'ye çarpan topu kaleci Berke güçlükle kornere çeldi.

TİQUİNHO'YU DURDURAMADIK

90'da Tiqiunho'nun golüyle Fener yıkıldı: 1-0. Gruptaki diğer maçta Frankfurt Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fener, son maç öncesi grubu 3. bitirmeyi garantiledi ve Konferans Ligi'ne kaldı.

ATTİLA SZALAİ YİNE KULÜBEDE BAŞLADI

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Attila Szalai dün de maça kulübede başladı. Szalai dün 77. dakikada oyuna girdi.

PEREIRA 4'LÜ DEFANSI BOZMADI

3'lü savunma düzenini tercih etmesi sebebiyle yoğun eleştiri alan ve Galatasaray derbisiyle 4'lü savunmaya geçen F.Bahçe'nin hocası Pereira, Olympaikos karşısında da 4'lü savunma ile takımını sahaya sürdü. Portekizli teknik adam tıpkı Galatasaray maçının son bölümünde olduğu gibi dün de son 15 dakikada 3'lü savunmaya geçti.

ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos yenilgisinin ardından konuştu. Maçta iyi mücadele ettiklerini söyleyen Portekizli hoca, "Son dakikada yediğimiz gol bizim için hayal kırıklığı oldu. Basit bir hata neticesinde kalemizde golü gördük. Bundan sonra Konferans Ligi ve Süper Lig'de önümüze bakacağız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

İSABETLİ ŞUTU BİLE YOK!

Olympıakos'a son dakika golüyle yenilerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansını kaybeden Fenerbahçe, karşılaşmada hücumda varlık gösteremedi. Öyle ki 6 kez şut çeken Sarı-Lacivretli futbolcular, 90 dakika içinde rakip kalede hiç isabet sağlayamadı. Fenerbahçe mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı bu maçta hücumdaki performansı ile adeta sınıfta kaldı.

BERİSHA SINIFTA KALDI!

F.Bahçe'de bir türlü beklentileri veremeyen Berisha, dün akşam da kötü bir performans sergiledi.