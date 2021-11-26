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    Dünya Kupası Play-off’unda rakibimiz belli oluyor! İtalya ve Portekiz bizden uzak dursun

    A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, bugün gerçekleşecek kura çekiminde seri başı olmayacak.

    Çek bi İskoçya

    A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

    Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, bugün gerçekleşecek kura çekiminde seri başı olmayacak.

    TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
    Türkiye'nin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

        Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek. Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.

        İTALYA VE PORTEKİZ BİZDEN UZAK DURSUN!
        Dünya Kupası Elemeleri'nde eşleşmek istemeyeceğimiz ülkeler İtalya ve Portekiz... Tek maç üzerinden oynanacak playoff maçında ilk turda deplasmanda mücadele edeceğiz. İskoçya bu yüzden dişimize göre...

        3 TAKIM KATAR'A GİDECEK
        Play-OFF'larda finale kalacak 6 takımdan 3'ü Avrupa'dan Katar'a gidecek. Yarı finaller 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
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