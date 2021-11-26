Dünya Kupası Play-off’unda rakibimiz belli oluyor! İtalya ve Portekiz bizden uzak dursun

A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, bugün gerçekleşecek kura çekiminde seri başı olmayacak.
TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
Türkiye'nin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.