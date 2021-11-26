Dünya Kupası Play-off’unda rakibimiz belli oluyor! İtalya ve Portekiz bizden uzak dursun

Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek. Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.