Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finali belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası play-off kura çekimi, bugün TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı'nın rakibi olarak Portekiz açıklandı. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman saat kaçta? 2022 Dünya Kupası play-off eleme Türkiye rakibi kim oldu? Milli maç ne zaman? İşte haberin detayı...
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yapılan son açıklamaya göre, Dünya Kupası Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da başladı.
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
STEFAN KUNTZ İLE 4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, mağlubiyet yüzü görmedi.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Milli takım, grubun son maçında da deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenmeyi başardı.
Kuntz yönetiminde 4 maçta 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.
TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF YOLCULUĞU
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele etti.
Ay-yıldızlı ekip, grubun ve bu yılın ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile İstanbul'da oynadı. Milli takım, güçlü rakibini 4-2 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve ilk üç maçı 7 puanla lider geçti. Dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kalan Türkiye, Hollanda ve Norveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve bu ağır yenilgiyle liderliği de rakibine kaptırdı. Norveç'in de gerisine düşen milliler, üçüncü basamağa geriledi.
Ay-yıldızlı ekip, Şenol Güneş'in yerine göreve gelen yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 yendi. Türkiye, dokuzuncu karşılaşmasında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti, Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla averajla ikinci sıraya yükseldi. Son maça liderlik şansıyla giren milli takım, Karadağ'ı mağlup etti ancak Hollanda'nın da Norveç'i yenmesiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı.
MİLLİ TAKIM 2021 YILINI 16 MAÇLA TAMAMLADI
Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki maçlarını tamamladı. Bu yıl oynadığı 16 maçta 8 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 32 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 25 gol gördü.