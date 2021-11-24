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    Terim’e ağır ceza yolda

    Derbide kırmızı kart gören tecrübeli hocayla ilgili Halil Umut Meler’in raporu şok etkisi yarattı. Meler, Terim’in kendisine ağır küfürler ettiğini ve yasak olmasına rağmen soyunma odasına girdiğini söyledi. PDFK’nın 3 ile 8 maç arasında ceaz kesebileceği öğrenildi.

    Terim’e ağır ceza yolda

    Fenerbahçe karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'a bir kötü haber de Fatih Terim'den geldi... Derbide hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösteren ve kırmızı kart gören tecrübeli teknik adama ağır ceza yolda. Derbiyle ilgili raporunu Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Halil Umut Meler'in Terim'le ilgili şok ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İddialara göre Meler raporuna, tecrübeli hocanın kendisine kırmızı kart gördükten sonra ağır küfürler ettiğini, ayrıca maçın sonunda yasak olmasına rağmen soyunma odasına girdiğini yazdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı sonrasında Terim'le ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Tecrübeli hocanın 3 ile 8 maç arasında ceza alabileceği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da maç sonunda yaptığı açıklamalar nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alabileceği öğrenildi.

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