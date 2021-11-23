İşte Fatih Terim'i bekleyen ceza! Rapor ortaya çıktı! Halil Umut Meler'e şok sözler
Son dakika Galatasaray haberleri | Derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'da takımın ve camianın morali adeta dibe vurdu. Maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Fatih Terim'in hakem Halil Umut Meler'in raporuna göre ağır bir ceza alabileceği öğrenildi. Kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayan Terim'in küfür ve hakaret ettiği rapora yansıdı. İşte o diyalof ve sözler...
Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye, tıklım tıklım dolu tribünler önünde uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Galatasaray'da tüm planlar alt üst oldu. Sarı kırmızılılar sadece 1 maç ve 3 puan değil, çok daha fazlasını kaybetti. Genç bir kadro kuran ve kabuk değişimi yaşayan Galatasaray'da, 2-1'lik skor birçok anlamda sarı kırmızılıları etkiledi. 90 dakikada yaşananlar da sarı kırmızılılar adına bu kaybın etkisini arttırdı.
PUAN FARKI 13
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgi ile zirvenin de çok uzağında kaldı. Şampiyonluk hedefi ile başlanan sezonda Galatasaray, 13. hafta sonunda lider Trabzonspor'un tam 13 puan gerisinde kaldı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında da çok arkada kalırken 8. sıraya geriledi ve bordo mavili takımla arasında tam 4 maçtan fazla bir puan farkı oluştu.
GÖZLER TERİM'E ÇIKACAK CEZADA
Lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kalan Galatasaray, hem ezeli rakibine kaybedip hem de şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, teknik direktörü Fatih Terim'in de derbide gördüğü kırmızı kartla adeta şok oldu.
Tecrübeli teknik adamın hakem raporuna göre 8 maça kadar ceza alması gündeme gelecek. Önümüzdeki hafta Malatya ile deplasmanda karşılaşacak olan G.Saray'da tüm gözler Disiplin Kurulu'nun Terim için vereceği kararda. G.Saray geçen sezon Terim'in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı.
G.Saray-F.Bahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.