İşte Fatih Terim’i bekleyen ceza! Rapor ortaya çıktı! Halil Umut Meler’e şok sözler

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye, tıklım tıklım dolu tribünler önünde uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Galatasaray'da tüm planlar alt üst oldu. Sarı kırmızılılar sadece 1 maç ve 3 puan değil, çok daha fazlasını kaybetti. Genç bir kadro kuran ve kabuk değişimi yaşayan Galatasaray'da, 2-1'lik skor birçok anlamda sarı kırmızılıları etkiledi. 90 dakikada yaşananlar da sarı kırmızılılar adına bu kaybın etkisini arttırdı.