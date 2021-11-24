Fenerbahçe'de yeni sistemle devam kararı! Vitor Pereira inadından vazgeçti

Fenerbahçe için ligde son 4 maçta alınan 1 beraberliğin ardından Galatasaray karşılaşmasının önemi iyice artmıştı. Her ne kadar Ali Koç tersini söylese de alınacak bir yenilgi, Vitor Pereira'nın sonunu getirebilirdi.
Portekizli çalıştırıcı, sezon başında asla vazgeçmediği 3'lü savunma inadını derbide bir kenara bıraktı, Sarı-Lacivertliler 52 bin rakip taraftarın önünde, hem de 10 kişi kalmışken galibiyete uzandı.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçeli futbolcuların, 4 defanslı yeni sistemde daha rahat ettiklerini hocalarına söylediği, Pereira'nın da şimdilik yola bu yeni dizilişle devam etmeyi planladığı kaydedildi.