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    • Spor
    • 24.11.2021 08:08
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    • 24.11.2021 08:08
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    Fenerbahçe'de yeni sistemle devam kararı! Vitor Pereira inadından vazgeçti

    Galatasaray derbisinde 3'lü savunmadan vazgeçerek 4'lü sistemle çıkan ve galibiyet alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira yeni sistemle devam etme kararı aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yapılacak maç öncesi futbolcularıyla konuşan Portekizli teknik adam "Galatasaray karşısında kazanarak ligdeki iddiamızı ortaya koyduk. Şimdi sıra aynısını Olympiakos maçında yapıp, Avrupa’da da yola devam etmekte" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’de yeni sistemle devam kararı

    Fenerbahçe için ligde son 4 maçta alınan 1 beraberliğin ardından Galatasaray karşılaşmasının önemi iyice artmıştı. Her ne kadar Ali Koç tersini söylese de alınacak bir yenilgi, Vitor Pereira'nın sonunu getirebilirdi.

    Portekizli çalıştırıcı, sezon başında asla vazgeçmediği 3'lü savunma inadını derbide bir kenara bıraktı, Sarı-Lacivertliler 52 bin rakip taraftarın önünde, hem de 10 kişi kalmışken galibiyete uzandı.

    Fanatik'in haberine göre Fenerbahçeli futbolcuların, 4 defanslı yeni sistemde daha rahat ettiklerini hocalarına söylediği, Pereira'nın da şimdilik yola bu yeni dizilişle devam etmeyi planladığı kaydedildi.

        "DERBİ GERİDE KALDI"
        Portekizli teknik adam, dünkü antrenmanda oyuncularına bir konuşma yaparak Olympiakos mücadelesinin önemini hatırlattı. Vitor Pereira, "Galatasaray karşısında çok kritik bir galibiyet aldık. Ligde iddialı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Bizim için puan farkının önemi yok, sonuna kadar bu savaşı vereceğiz. Çok güzel bir zafer elde ettik ancak bizim için artık derbi geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "İPLERİ ELİMİZE ALALIM"
        53 yaşındaki çalıştırıcı, "Şimdi sıra Avrupa'da da iddiamızı sürdürmeye geldi. Antwerp galibiyetimiz ve diğer maçta alınan sonuçlarla avantajlı bir konuma geldik. Kalan iki maçımızı kazanırsak ilk iki içerisinde yer alırız. Olympiakos'a kendi evimizde acı bir şekilde kaybettik. Onlardan hem rövanşı alalım hem de puan tablosunda önlerine geçerek son maçlar öncesi ipleri elimize alalım" diye konuştu.

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