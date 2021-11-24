Fenerbahçe'de yeni sistemle devam kararı! Vitor Pereira inadından vazgeçti

"DERBİ GERİDE KALDI"

Portekizli teknik adam, dünkü antrenmanda oyuncularına bir konuşma yaparak Olympiakos mücadelesinin önemini hatırlattı. Vitor Pereira, "Galatasaray karşısında çok kritik bir galibiyet aldık. Ligde iddialı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Bizim için puan farkının önemi yok, sonuna kadar bu savaşı vereceğiz. Çok güzel bir zafer elde ettik ancak bizim için artık derbi geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.