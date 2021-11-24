Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'ya hapis şoku! Fenerbahçe'nin eksi yıldızına şantaj yapmıştı...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
Versailles Mahkemesi, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada Benzema hakkındaki kararını verdi.
Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğunu belirterek, futbolcuya 1 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verdi.
Benzema'nın avukatı, mahkemenin bu kararına itiraz edeceklerini belirtti.
Savcılık, Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin avro para cezası talep etmişti.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Benzema'nın bu davada suçlu bulunması halinde Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmayacağını belirtmişti.