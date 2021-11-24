Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'ya hapis şoku! Fenerbahçe'nin eksi yıldızına şantaj yapmıştı...

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Benzema, 5,5 yılın ardından mayıs ayında yeniden Fransa Milli Takımı'na çağrılmıştı.