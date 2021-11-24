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    • Spor
    • 24.11.2021 11:30
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    • 24.11.2021 11:35
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    Mesut Özil'den Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Yıldız ismin sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayacağı öğrenildi.

    Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye kötü haber! Yine sakatlandı

    Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil sakatlığı sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe kritik maç öncesi 5 puanla üçüncü sırada bulunurken Olympiakos ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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