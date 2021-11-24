Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil sakatlığı sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe kritik maç öncesi 5 puanla üçüncü sırada bulunurken Olympiakos ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
- Spor
- 24.11.2021 11:30
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- Son Güncelleme:
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- 24.11.2021 11:35
Mesut Özil'den Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber
Son dakika haberine göre Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Yıldız ismin sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayacağı öğrenildi.
Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil sakatlığı sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.