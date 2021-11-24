Olympiakos - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Olympiakos FB muhtemel 11'ler...

Temsilcimiz Fenerbahçe Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele edecek. Olympiakos-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?