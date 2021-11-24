Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz veren kanallar! BJK Ajax canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!

Şampiyonlar Liginde heyecan Beşiktaş- Ajax maçı ile tüm hızıyla devam ediyor. C Grubunun 5. maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın zorlu maça Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Ghezzal, Atiba, Necip, Pjanic, N'Koudou, Larin oyuncularıyla çıkması bekleniyor. Karşı takım Ajax'ta ise Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Taylor, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller oyuncuları yer alıyor. Maça saatler kala BJK Ajax canlı şifresiz nasıl izlenir? sorusu gündeme geldi. İşte bedava ücretsiz izleme yolları! Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz veren kanallar!
BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş Ajax maçı saat 20.45'te başlayacak. 90 dakika sürecek karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Büyük mücadeleyi Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılığını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi de Milos Gigovic olacak. BJK Ajax maçı Exxen'den naklen yayınlanacak.
İşte canlı veren kanallar...
MAÇIN 11'LERİ!
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Pjanic, Texeira, Ghezzal, Larin
AJAX: Onana, Mazraoui, Martinez, Blind, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Berghuis, Neres, Daramy, Antony, Haller
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
1. kategori: 395 lira
2. kategori 360 lira
3. kategori 315 lira
4. kategori 300 lira
5. kategori 260 lira
6. kategori 235 lira
7. kategori 170 lira
8. kategori 150 lira
VIP 100: 1.000 lira
VIP 101-126: 880 lira
BJK AJAX MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
MAÇ JOSEF DE SOUZA'SIZ OYNANACAK
Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.