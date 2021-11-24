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    • 24.11.2021 15:15
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    • 24.11.2021 15:16
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    Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz veren kanallar! BJK Ajax canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!

    Beşiktaş-Ajax maçı için heyecanlı bekleyiş devam ederken futbolseverler maç hakkında detayları araştırmaya başladı. 24 Kasım'da Vofadone Park'ta oynanacak maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maça gidemeyen taraftarlar canlı yayınla kesintisiz HD izleme yollarını araştırıyor. Bu akşam sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek olan siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi C Grubunda hiç puan alamadı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu maçta puan alabilmek için tüm gücünü kullanacak. Peki; BJK Ajax canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz veren kanallar! Bedava ücretsiz izleme yolları!

    BJK Ajax canlı şifresiz nasıl izlenir?

    Şampiyonlar Liginde heyecan Beşiktaş- Ajax maçı ile tüm hızıyla devam ediyor. C Grubunun 5. maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın zorlu maça Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Ghezzal, Atiba, Necip, Pjanic, N'Koudou, Larin oyuncularıyla çıkması bekleniyor. Karşı takım Ajax'ta ise Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Taylor, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller oyuncuları yer alıyor. Maça saatler kala BJK Ajax canlı şifresiz nasıl izlenir? sorusu gündeme geldi. İşte bedava ücretsiz izleme yolları! Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz veren kanallar!

    BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    24 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş Ajax maçı saat 20.45'te başlayacak. 90 dakika sürecek karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Büyük mücadeleyi Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılığını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi de Milos Gigovic olacak. BJK Ajax maçı Exxen'den naklen yayınlanacak.

    İşte canlı veren kanallar...

    MAÇIN 11'LERİ!

    BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Pjanic, Texeira, Ghezzal, Larin

    AJAX: Onana, Mazraoui, Martinez, Blind, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Berghuis, Neres, Daramy, Antony, Haller

    BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    1. kategori: 395 lira

    2. kategori 360 lira

    3. kategori 315 lira

    4. kategori 300 lira

    5. kategori 260 lira

    6. kategori 235 lira

    7. kategori 170 lira

    8. kategori 150 lira

    VIP 100: 1.000 lira

    VIP 101-126: 880 lira

    BJK AJAX MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

    BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

    24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

    7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

    MAÇ JOSEF DE SOUZA'SIZ OYNANACAK

    Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

        7 MAÇ OLDU...

        "Kara Kartallar", Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Ajax'ı yenerek 2 yıla yaklaşan galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

        SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA'DAKİ İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR!

        UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak. Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti.

        İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi. Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Sporting Lizbon maçlarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı. Yalçın'ın yönetimindeki 6 Avrupa kupasında sadece 4 gol atabilen "Kara Kartallar", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.
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        Asgari ücrette tarafların açıkladığı rakamlar...
        Haberler Spor Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz veren kanallar! BJK Ajax canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!
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