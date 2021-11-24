Fatih Terim’li Galatasaray Avrupa’da 92. sınavında

"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISINDA AÇIK ARA ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 24 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 24 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 10'unda ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.