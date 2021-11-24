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    • Spor
    • 24.11.2021 10:27
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    • 24.11.2021 10:28
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    Fatih Terim'li Galatasaray Avrupa'da 92. sınavında

    Galatasaray yarın evinde UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip azanması durumunda grup liderliğini büyük ölçüde garantileyecek. Galatasaray'la Avrupa'da büyük başarılara imza atan Fatih Terim de sarı-kırmızılı ekibin başında 92. Avrupa maçına çıkacak.

    Fatih Terim’li Galatasaray Avrupa’da 92. sınavında

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 92. müsabakasına çıkacak.

    Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

    Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 91 karşılaşma oynayan Galatasaray, 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 123 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 132 gol gördü.

    Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

    Organizasyon O G B M A Y
    UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92
    UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 10 8 - 2 25 12
    UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 24 11 10 3 35 22
    Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6
    Toplam 91 36 21 34 123 132

        "KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISINDA AÇIK ARA ÖNDE
        Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 24 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 24 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 10'unda ise berabere kaldı.

        Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.

        UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL
        Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

        Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

        Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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