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    • Spor
    • 24.11.2021 09:26
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    • 24.11.2021 09:29
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    Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Ajax maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte ilk 11'ler ve canlı izleme yolları!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta maçında Ajax ile mücadele edecek. Grupta henüz galibiyet elde edemeyen siyaz beyazlı ekip Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax ile oynyacağı maçta galibiyet çıkartmak ve şahlanmak istiyor. Kritik maçı izlemek isteyen binlerce futbolsever maç hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki; Beşiktaş - Ajax maçı bugün mü, ne zaman? Beşiktaş - Ajax saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Ajax maçı şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş maçını şifresiz canlı veren kanallar hangileri? İşte Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar listesi ile ilk 11'ler ve canlı izleme yolları!

    Beşiktaş - Ajax maçı bugün mü, ne zaman?

    Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört maçında puan alamayan Beşiktaş şansını Ajax maçında deneyecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri C Grubu'ndaki 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'la mücadele edecek. Ajax'ı yenerek gruptaki ilk puanını almak isteyen siyah beyazlı ekip için heyecan dorukta! Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Taraftarlar sabah saatlerinden itibaren maçın yayın saatini ve diğer detaylarını araştırıyor. Peki; Beşiktaş - Ajax maçı bugün mü, ne zaman? Beşiktaş - Ajax saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifreli mi şifresiz mi? İşte İşte ilk 11'ler ve canlı izleme yolları!

    BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Maç Exxen'de canlı yayınlanacak. Vodafone Park'taki karşılaşmayı Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

    Peljto'nun yardımcıları ise şöyle; Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

    Müsabakanın 4. hakemi de Milos Gigovic olacak.

    İşte maç hakkında tüm bilgiler...

    BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonalar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek. Maç şifreli kanalda yayınlanacağından maçı izlemek isteyenler Exxen'e üye olmalı.

    MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    1. kategori: 395 lira

    2. kategori 360 lira

    3. kategori 315 lira

    4. kategori 300 lira

    5. kategori 260 lira

    6. kategori 235 lira

    7. kategori 170 lira

    8. kategori 150 lira

    VIP 100: 1.000 lira

    VIP 101-126: 880 lira

    MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Necip, Pjanic, N'Koudou, Larin

    Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Taylor, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller

        De Souza Cezalı

        Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber bu karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

        300. gole sadece...

        Bu akşam Ajax'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak. Avrupa kupalarında şu ana dek 228 maçta 298 gol kaydeden Siyah-Beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada 2 gol attığı takdirde 300. golüne ulaşacak. Kartal'ın Avrupa kupalarındaki 100. golünü Daniel Pancu atmıştı. Kartal'ın Avrupa kupalarındaki 200. golünü de Tomas Sivok kaydetmişti.

        Rakip Ajax'ta 4 eksik var

        Kupa 1'de bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Ajax'ta 4 eksik bulunuyor. Hollanda ekibi; Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan; Mohammed Kudus, Sean Klaiber ve Maarten Stekelenburg'u dün İstanbul'a getirmedi. Ajax, gruptaki 4 maçını da kazanıp 12 puan toplayarak grubun zirvesine çıkmıştı.

        Avrupa karnesi alarm veriyor!

        Devler Ligi C Grubu'nda bu akşam Ajax'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi. Siyah-Beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

        Sergen Yalçın: İyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde aldıkları kötü sonuçların ardından içinde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "4 maç sonunda grupta hedefsiz duruma düştük. Kalan iki maç, bizim, camia ve ülke puanı için prestij açısından oynayacağımız duruma düştü. Takım olarak da şu anda çok iyi durumda değiliz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin çok altında. Bu durumun doğal olarak birinci sorumlusu benim. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Umarım bu kısa süreçte oyuncularımızdan bu duruma tepki vermelerini bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Ajax maçında iyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır" diye konuştu.

        'Taraftara ihtiyacımız var'

        Alınan kötü sonuçların ve oynanan oyunun futbolcuların motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Sergen Yalçın, "Oyunculardan her sene aynı performansı alamayabilirsiniz. Zaman zaman performansları aşağıya düşebilir. Bunun çok uzun olması bizi zora sokuyor. Beşiktaş camiası düştüğü yerden kalkmayı bilir ve kalkmıştır da. Yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Birlikte olup, birlikte hareket edip bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu durumdan çıkmak için en çok ihtiyacımız olan şey, taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarına çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

        'Batshuayi 20 dakika...'

        Hem Ajax mücadelesinin hem de hafta sonu ligde karşılaşacakları Giresunspor maçlarının önemli olduğunu aktaran Yalçın, "Batshuayi'yi büyük ihtimalle oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne tam olarak sahip değil. Belki 20-30 dakika kullanabiliriz. Milli takımdan dönen, ufak tefek sorunları olan oyuncular var. Bu durumları değerlendireceğiz. En uygun kadroyu çıkarmaya çalışacağız. Cumartesi günkü maç çok önemli. İki maça da 4-5 değişik oyuncu ile başlayabiliriz" dedi.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Ajax maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte ilk 11'ler ve canlı izleme yolları!
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