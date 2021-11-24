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    Burak Elmas dün Nihat Özdemir ile bir araya geldi! Riva’daki kritik zirve tam 3.5 saat sürdü

    Dün Riva’da kritik bir zirve yaptı. Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakem yönetimi ve tribünde yaşanan bazı olaylardan rahatsız olduklarını, TFF’ye giderek Başkan Nihat Özdemir ile konuşacağını söylemişti. Elmas dün Özdemir ile Riva’da bir araya geldi.

    Bu aktörlere izin vermeyiz

    Dün Riva'da kritik bir zirve yaptı. Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakem yönetimi ve tribünde yaşanan bazı olaylardan rahatsız olduklarını, TFF'ye giderek Başkan Nihat Özdemir ile konuşacağını söylemişti. Elmas dün Özdemir ile Riva'da bir araya geldi.

    TÜM KULÜPLERE HABER VERİLDİ
    İlk olarak toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Burak Elmas, "Çok açık bir konuşma yapacağız. Buraya gelmeden önce de tüm kulüp başkanlarımıza buraya geldiğimizi haber verdik" ifadesini kullandı.

    ZİRVE SONRASI BERABER AÇIKLAMA
    Zirveye Galatasaray adına ikinci başkan Polat Bengiserp ve hukuktan sorumlu yönetici Elif Uzuner de katıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından Elmas ve Özdemir birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı ve önemli açıklamalar yaptı.

    DERBİYİ GENİŞ ŞEKİLDE KONUŞTUK
    Özdemir, "Galatasaray ile TFF arasındaki ilişki ve bundan sonrası için görüş alış verişinde bulunduk. Derbi maçını da geniş şekilde konuştuk ve hepsinde bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir" diye konuştu.

    DOĞRU HAREKETLERLE KAZANILMALI
    Elmas ise, "Biz, bu ligin değerinin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği bir sisteme hızla yürümemiz lazım" dedi.

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