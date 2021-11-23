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    Pozisyona giriyor ama bitiremiyor! Galatasaray ligde girdiği 85 pozisyonun 19'nu gole çevirebildi

    Fenerbahçe önünde çok önemli fırsatları tepen Galatasaray ligde girdiği 85 net pozisyonun sadece 19’undan gol çıkarmayı başardı.Yüzde 22'lik başarı yüzdesine sahip Galatasaray'da oklar forvetlere çevrilmiş durumda. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım tarihli Galatasaray haberleri...

    Pozisyona giriyor ama bitiremiyor!

    90+4'te gelen golle büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe önünde kaçan fırsatlara yanıyor. Zorlu derbide 5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı-Kırmızılılar bu alanda ligin zirvesinde. Cimbom ligde oynadığı 13 maçta 85 net pozisyona girerken, bu pozisyonlardan sadece 19 gol çıkarabildi. Yüzde 22'lik başarı yüzdesinde kalan Galatasaray'da oklar forvetlere yönelmiş durumda. Şu ana kadar ne Halil ne Diagne ne de Mostafa Mohamed beklentileri karşılayamadı.



    TFF İLE ZİRVE BUGÜNE KALDI
    G.Saray Başkanı Burak Elmas derbi sonrası yaptığı açıklamada TFF ile görüşme yapacağını duyurmuştu. Ancak dün kritik zirve gerçekleşmedi. Elmas'ın bugün Nihat Özdemir ile bir araya geleceği ifade ediliyor.



    O TEMSİLCİ G.SARAYLI!
    Derbide Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilen Futbol Federasyonu temsilcisinin Nuri Akın olduğu ortaya çıktı. Ancak Akın'ın Galatasaray kongre üyesi olması şok etkisi yarattı. Akın'ın Crespo'nun golünü alkışladığı ve "İstediğim golü alkışlarım. Buna kimse karışamaz" dediği öne sürüldü.



        HAZIRLIKLAR START ALDI
        Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısına çıkacak olan Galatasaray hazırlıklara hemen başladı. Futbolcuların moralsizliği dikkatleri çekti.



        EN UCUZU 125 LİRA
        Marsilya maçının biletleri bugün satışa çıkacak. En pahalı bilet 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşma full kapasite ile oynanabilecek.

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        Haberler Spor Pozisyona giriyor ama bitiremiyor! Galatasaray ligde girdiği 85 pozisyonun 19'nu gole çevirebildi
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