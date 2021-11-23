Pozisyona giriyor ama bitiremiyor! Galatasaray ligde girdiği 85 pozisyonun 19'nu gole çevirebildi

90+4'te gelen golle büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe önünde kaçan fırsatlara yanıyor. Zorlu derbide 5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı-Kırmızılılar bu alanda ligin zirvesinde. Cimbom ligde oynadığı 13 maçta 85 net pozisyona girerken, bu pozisyonlardan sadece 19 gol çıkarabildi. Yüzde 22'lik başarı yüzdesinde kalan Galatasaray'da oklar forvetlere yönelmiş durumda. Şu ana kadar ne Halil ne Diagne ne de Mostafa Mohamed beklentileri karşılayamadı.
TFF İLE ZİRVE BUGÜNE KALDI
G.Saray Başkanı Burak Elmas derbi sonrası yaptığı açıklamada TFF ile görüşme yapacağını duyurmuştu. Ancak dün kritik zirve gerçekleşmedi. Elmas'ın bugün Nihat Özdemir ile bir araya geleceği ifade ediliyor.
O TEMSİLCİ G.SARAYLI!
Derbide Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilen Futbol Federasyonu temsilcisinin Nuri Akın olduğu ortaya çıktı. Ancak Akın'ın Galatasaray kongre üyesi olması şok etkisi yarattı. Akın'ın Crespo'nun golünü alkışladığı ve "İstediğim golü alkışlarım. Buna kimse karışamaz" dediği öne sürüldü.