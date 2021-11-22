Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu: Harika gidiyoruz

"TRABZON ŞEHRİ, TARAFTARI BİZLER BUNA ÇOK HAZIRLIKLIYIZ"

Avcı, Trabzonspor'un şampiyon görülmesine ilişkin soruya ise, "Bu yarışı yapan bir teknik direktörüm. Bu yarışı zihinsel olarak çok yaşamış biriyim. Her maçın taktiği ve senaryosu çok farklı. Teknik, taktik çok önemli ama şampiyonluğa giderken beraber olmak, beraber el ele tutmak, yardımlaşmak, grup enerjisi son derece önemli. İkisini bir arada götürüyoruz. Bu senaryoları ben çok gördüm. Daha da şiddetli olanlarıyla da karşılaşacağız. Ama Trabzon şehri, taraftarı bizler buna çok hazırlıklıyız. Onun için sahanın içinde kalmaya, güçlü oyunlar oynamaya, skorlar almaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.