Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa.
Trabzonspor - Gaziantep FK müsabakasını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Caulker, Oğuz, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Dicko
GAZİANTEP FK EKSİK GELDİ!
Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.