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    • Spor
    • 22.11.2021 18:33
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    • 22.11.2021 20:02
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    Trabzonspor - Gaziantep FK CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

    Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa.

    Trabzonspor - Gaziantep FK müsabakasını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



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    İLK 11'LER

    TRABZONSPOR: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

    GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Caulker, Oğuz, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Dicko




    GAZİANTEP FK EKSİK GELDİ!
    Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



        TRABZONSPOR'DAKİ EKSİKLER!
        Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek.



        Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a yer vermesi bekleniyor.

        Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.
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