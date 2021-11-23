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    • 23.11.2021 12:24
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    • 23.11.2021 12:36
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    Galatasaray - Marsilya ve Olympiakos - Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu

    Son dakika haberine göre Galatasaray'ın evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacağı ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.

    G.Saray ve F.Bahçe maçlarının hakemleri belli oldu

    Galatasaray'ın evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacağı ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi zorlu maçın hakemi Tobias Stieler oldu.

    Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 25 Kasım Perşeçbe günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi maçın hakemi açıklandı. Zorlu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

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    Haberler Spor Galatasaray - Marsilya ve Olympiakos - Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu
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