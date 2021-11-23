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    • Spor
    • 23.11.2021 12:26
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    • 23.11.2021 12:26
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    Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjde: Luiz Gustavo kritik maç öncesi takımla çalıştı!

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5’inci maçında Yunanistan’ın Olympiakos ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Yıldız oyuncu, Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımda yer aldı.

    İHA
    Kanarya’ya yıldız isimden müjde!

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.


    Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü.

    Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Galatasaray maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaptı.



        YILDIZ İSİM YER ALDI
        Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın tedavileri devam etti. Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalarda yer alırken ikinci bölümde takımdan ayrı bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.


        Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. Fenerbahçe, saat 14.00'te ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Yunanistan'a gidecek.

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