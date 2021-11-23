Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjde: Luiz Gustavo kritik maç öncesi takımla çalıştı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü.
Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Galatasaray maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaptı.