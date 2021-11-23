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    • Spor
    • 23.11.2021 09:23
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    • 23.11.2021 09:23
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    Galatasaray'a derbi sonrası bir şok daha! 52 bin 500 kişiye bloke

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan tribün olayları temsilci raporlarına yansıdı. Küfür ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçı izleyen 52 bin 500 kişinin bloke olacağı ve Altay karşılaşmasında statta yer alamayacağı öğrenildi.

    G.Saray’a derbi sonrası bir şok daha! 52 bin 500 kişiye bloke

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük saha olayları bulunmasa da, yaşananlar sarı-kırmızılılara kötü yansıyacak. İlk olarak tribünlerdeki küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı cisimler, Cim-Bom'u ve taraftarı zor durumda bırakacak. Karşılaşmanın TFF temsilcisi, tüm tribünlerin küfür ettiğini raporuna yazdı. Bu da statta bulunan 52 bin 500 biletli seyircinin kartlarının bloke edileceği anlamını taşıyor.

    Eğer Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) böyle bir ceza çıkması durumunda bu kişiler, Nef Stadı'ndaki ilk maç olan Altay karşılaşmasına gidemeyecek.

    Yani ancak derbiye gelmeyen ya da gelemeyenler Altay maçını takip edebilecek.

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısının mekanı da temsilci raporuna yansıdı. Elmas, basın toplantısı odasını kullandığı için talimatlara aykırı hareketten PFDK'ya sevk edilecek. Ayrıca, Başkan Elmas'ın sözlerinin de hukuk müşavirliği tarafından inceleneceği, gerekirse bu nedenle de Disiplin Kurulu'na sevkinin gerçekleşeceği dile getirildi.

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