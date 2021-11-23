Ajax maçı öncesi Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında 24 Kasım Çarşamba akşamı Ajax'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu.
Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik ama bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller istediğimiz noktada duramamamızı sağladı. Bu benim şahsi fikrim. Kalan 2 maç var, yarın da önemli bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun.
Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.
Böyle devam edemeyiz. Uğraşıyoruz. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu hafta özellikle oyuncularımızdan tepki vermelerini bekliyoruz, yani geri dönüşü bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. İyi bir oyun, iyi bir mücadele, sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır.
Yarın Batshuayi'yi oynatmayacağız. Hafta sonu belki kullanabiliriz ancak sakatlıktan çıktı ve şu an oynayacak durumda değil. Belki 20 dakika oynar.
ATIBA: GURURUMUZ İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Beşiktaş yarın sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde takım kaptanlarından Atiba Hutchinson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Özgüvenlerini tekrardan kazanmak için yarın oynanacak maçın önemine dikkat çeken Atiba Hutchinson, "Yarın bizim için, bir anlamda kendi gururumuz için de önemli bir maç olacak. İyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız. 2 maç var önümüzde. 6 puanla tamamlamak bizim için iyi olur. Niyetimiz bu yönde. Ajax güçlü bir takım. Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorlar ve başarılılar. Biz şu an özgüvenimizi tekrar kazanmak için doğru futbolu oynayıp, iyi bir performans gösterip, istediğimiz sonucu yarın almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.