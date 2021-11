Ajax maçı öncesi Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar

"ŞU AN OLMAYI İSTEMEDİĞİMİZ BİR YERDEYİZ"

Takımda işlerin iyi gitmediğini ve bunun farkında olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşler iyi gitmiyor. Futbolda inişler, çıkışlar oluyor. Bunlar normal. Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz. Bence hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan böyle durumlarda nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Bu durumdan nasıl çıkılacağını bilmektedir. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı. Taraftarımızın önünde iyi bir mücadeleyle, birbirimizin için savaşarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bir nebze de olsa normale dönmek istiyoruz. İşler umarım istediğimiz gibi gider. Dediğim gibi önemli olan nasıl bir reaksiyon verip, bu durumdan nasıl çıkacağımız" şeklinde konuştu.



"HERKESTEN VERİM ALIP, BİR ŞEKİLDE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz sezonlarda çok fazla sakatlık yaşamadığını ancak bu sezon şansızlığında olduğunu belirten Atiba Hutchinson, "Benim tarafından baktığınız çok fazla sakatlık yaşamış değilim geçmişte. Bunu kötü bir şans olarak da değerlendirebiliriz. Geçen sezon da çok uzundu. Her şey üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak, şans faktörünü de göz önünde bulundurursak bu sakatlıkların neden olduğunu birazcık anlayabiliriz. Şu an bulunduğumuz noktada birçok arkadaşımız geri döndü. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. İyi maçlar çıkartıp, iyi performanslar gösterip, herkesten verim alıp, bir şekilde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

