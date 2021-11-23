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    Beşiktaş'ta müjdeli haber! Batshuayi takımla çalıştı

    Sakatlık sonrası geçirdiği rahatsızlığı atlatan Batshuayi dün idmana çıktı. Yıldız futbolcunun yarın Ajax’a karşı ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım tarihli Beşiktaş haberleri...

    Müjde! Batshuayi takımla çalıştı

    Beşiktaş'a Batshuayi müjdesi...



    Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisini İngiltere'de tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Belçikalı golcü, yüksek ateş sebebiyle Alanya maçında kadroda yer almamıştı. Hastalığını atlatan Batshuayi dün takımla birlikte çalışmada yer aldı. Bu gelişme Siyah-Beyazlılar'da sevinçle karşılandı. Yıldız futbolcunun yarın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.



    TFF'YE ERTELEME BAŞVURUSU
    Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan dün TFF'nin kapısını çaldı. Siyah- Beyazlı yönetim, Giresunspor ile cumartesi günü oynayacakları maçın pazar gününe alınması için TFF'ye başvurdu. Beşiktaş yönetimi TFF'ye yaptığı başvuruda Fenerbahçe'nin perşembe Avrupa'da, pazartesi ligde oynamasıyla 4 gün dinleneceğini ancak kendilerinin ve Galatasaray'ın 3 gün arayla oynayacağını belirterek Giresun maçının pazar gününe alınması yönünde talepte bulundu. Giresunspor'a da bu talebini ileten Beşiktaş, konuyla ilgili TFF ve yayıncı kuruluşun kararını bekliyor.



        ÜMRANİYE'DE AJAX MESAİSİ
        Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıklarına dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın 1.5 saat süren antrenmanda Siyah-Beyazlı oyuncuları sık sık uyardı.



        N'SAKALA RESMEN KADRO DIŞI
        Beşiktaş bir süredir idmanlara alınmayan N'Sakala'nın geçici süre ile kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kongolu oyuncu bireysel çalışacak.

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