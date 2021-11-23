Beşiktaş'ta müjdeli haber! Batshuayi takımla çalıştı





TFF'YE ERTELEME BAŞVURUSU

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan dün TFF'nin kapısını çaldı. Siyah- Beyazlı yönetim, Giresunspor ile cumartesi günü oynayacakları maçın pazar gününe alınması için TFF'ye başvurdu. Beşiktaş yönetimi TFF'ye yaptığı başvuruda Fenerbahçe'nin perşembe Avrupa'da, pazartesi ligde oynamasıyla 4 gün dinleneceğini ancak kendilerinin ve Galatasaray'ın 3 gün arayla oynayacağını belirterek Giresun maçının pazar gününe alınması yönünde talepte bulundu. Giresunspor'a da bu talebini ileten Beşiktaş, konuyla ilgili TFF ve yayıncı kuruluşun kararını bekliyor.