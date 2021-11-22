Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Gaziantep maçı öncesi kritik açıklama!





HENÜZ 3'TE 1'I BİTTİ

Abdullah Avcı'nın oyuncularına, "Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin aldığı sonuçlara takılmayalım. Ligin henüz 3'te 1'i bitti. Biz yolumuna sağlam adımlarla devam edeceğiz. Önümüzde Gaziantep maçı var ve bu maçta kayıp istemiyorum" diye konuştu.