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    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Gaziantep maçı öncesi kritik açıklama!

    Trabzonspor bugün sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmeyi planlıyor. Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı “Rakiplerimizin ne yaptığıyla ilgilenmeyelim... Gaziantep’e odaklanalım” dedi.

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    Trabzonspor bugün sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmeyi planlıyor. Kritik maç öncesinde Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularıyla toplantı yaptı.



    HENÜZ 3'TE 1'I BİTTİ
    Abdullah Avcı'nın oyuncularına, "Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin aldığı sonuçlara takılmayalım. Ligin henüz 3'te 1'i bitti. Biz yolumuna sağlam adımlarla devam edeceğiz. Önümüzde Gaziantep maçı var ve bu maçta kayıp istemiyorum" diye konuştu.



    Bu arada Uğurcan Çakır'ın yokluğunda bugünkü maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Trabzonspor-Gaziantep maçında yaklaşık 25 bin taraftar olması bekleniyor.
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        Haberler Spor Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Gaziantep maçı öncesi kritik açıklama!
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