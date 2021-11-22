Aslantepe'nin hakimi Fenerbahçe! Galatasaray'a karşı kaybetmiyor





Ali Koç göreve geldikten sonra derbilerde istediği sonuçlara ulaşamayan Fenerbahçe, pazar gecesinden önce çıktığı 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet elde etmişti. Takımda sorunlar olduğu konuşulurken, olası bir Galatasaray mağlubiyetiyle beraber bu sorunların daha da derinleşebileceği konuşuluyordu. Ancak Fenerbahçe 83. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle Aslantepe'de kazanan taraf oldu.