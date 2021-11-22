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    • 22.11.2021 16:35
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    • 22.11.2021 17:04
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    Aslantepe'nin hakimi Fenerbahçe! Galatasaray'a karşı kaybetmiyor

    Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı devirerek şampiyonluk yarışına tutunurken, ezeli rekabette de bir istatistik dikkat çekti. Daha önce Galatasaray'a karşı evinde 20 yıllık yenilmezlik serisi yapan sarı-lacivertli ekip, bu kez de deplasmanda 7 sezondur kaybetmiyor. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz istatistikleri derledi...

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Aslantepe’nin hakimi Fenerbahçe

    Dünyanın sayılı derbilerinden birisi olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde iki takım, pazar gecesi 394. kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin bu maçtan önce 146 galibiyeti bulunurken, galibiyet sayısını 147'ye çıkardı. Galatasaray ise ezeli rakibine karşı 125 kez gülen taraf olabildi. Galatasaray, Fenerbahçe kalesine 470 gol atarken Fenerbahçe ise 538 gol attı.

    20 YILLIK SERİYİ ONYEKURU BİTİRDİ
    Fenerbahçe'nin Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı serileri son dönemde teker teker sona erdi. Bu serilerin en önemlisinde ise Galatasaray 20 yıl aradan sonra Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmişti.



    Ali Koç göreve geldikten sonra derbilerde istediği sonuçlara ulaşamayan Fenerbahçe, pazar gecesinden önce çıktığı 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet elde etmişti. Takımda sorunlar olduğu konuşulurken, olası bir Galatasaray mağlubiyetiyle beraber bu sorunların daha da derinleşebileceği konuşuluyordu. Ancak Fenerbahçe 83. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle Aslantepe'de kazanan taraf oldu.

        FENERBAHÇE BU KEZ ASLANTEPE'DE KAYBETMİYOR
        Aslantepe'de son olarak 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında Wesley Sneijder'in golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray, sonrasında çıktığı tüm maçlarda evinde Fenerbahçe'ye karşı kazanamadı. Galatasaray bu maçlarda NEF Stadyumu'nda 2 mağlubiyet, 5 beraberlik çıkarabildi.

        YENİ STADIN AÇILIŞI DA FENERBAHÇE'DEN
        Genel maçlarda Fenerbahçe'nin, sarı kırmızılılara karşı galibiyet üstünlüğü maçlardan önceki psikolojik avantajı da beraberinde getiriyordu. Kaldı ki, 2010-2011 sezonundaki Galatasaray stadındaki ilk derbiyi de, Semih Şentürk ve Alex'in kafa golüyle kazanan taraf sarı-lacivertli ekip olmuştu.

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