Aslantepe'nin hakimi Fenerbahçe! Galatasaray'a karşı kaybetmiyor

Dünyanın sayılı derbilerinden birisi olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde iki takım, pazar gecesi 394. kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin bu maçtan önce 146 galibiyeti bulunurken, galibiyet sayısını 147'ye çıkardı. Galatasaray ise ezeli rakibine karşı 125 kez gülen taraf olabildi. Galatasaray, Fenerbahçe kalesine 470 gol atarken Fenerbahçe ise 538 gol attı.
20 YILLIK SERİYİ ONYEKURU BİTİRDİ
Fenerbahçe'nin Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı serileri son dönemde teker teker sona erdi. Bu serilerin en önemlisinde ise Galatasaray 20 yıl aradan sonra Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmişti.
Ali Koç göreve geldikten sonra derbilerde istediği sonuçlara ulaşamayan Fenerbahçe, pazar gecesinden önce çıktığı 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet elde etmişti. Takımda sorunlar olduğu konuşulurken, olası bir Galatasaray mağlubiyetiyle beraber bu sorunların daha da derinleşebileceği konuşuluyordu. Ancak Fenerbahçe 83. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle Aslantepe'de kazanan taraf oldu.