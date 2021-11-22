Mesut Özil'in yıldızlaştığı Galatasaray derbisinde Fenerbahçe kazanan taraf oldu

Fenerbahçe Galatasaray'ı 10 kişiyle Aslantepe'de yıktı, içinde bulunduğu krizden kurtuldu...
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yendiği maçta Sarı-Lacivertli takım adına derbiye takımın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil damga vurdu.
Fenerbahçe Galatasaray'ı 10 kişiyle Aslantepe'de yıktı, içinde bulunduğu krizden kurtuldu...
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yendiği maçta Sarı-Lacivertli takım adına derbiye takımın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil damga vurdu.
YILDIZLAR AYNI ANDA 11'DE...
Derbide Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek hamle ise Mesut'un ilk 11'de olması ile sınırlı değildi. Bu sezon ilk kez 4'lü savunma ile sahaya çıkan teknik direktör Pereira'nın bu hamlesi de takıma olumlu yansıdı. Ayrıca Mesut ile birlikte Sosa ve İrfan Can gibi teknik oyuncular da ilk 11'de yer aldı.
MESUT ÖZİL: ÇOK MUTLUYUM
Derbi galibiyetinin mimarlarından olan Mesut maç sonunda ise, "İyi oynayan takım kazandı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Aldığımız galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun. Haklı bir galibiyet aldık" diye konuştu.
YÜKSEK TANSİYON!
Mesut'un tribünlere F.Bahçe armasını göstermesiyle sahaya yabancı madde yağdı. Ardından saha da karıştı.
Derbide dün 33. dakikada iki takım oyuncuları arasında sinirler bir hayli gerildi...
Mesut Özil'in bir pozisyon sonrası tribünlere formasındaki armayı işaret etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar sahaya yabancı madde fırlattı. Galatasaraylı futbolcular da Mesut'a tepki gösterince iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ise ortalık bir kez daha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki gerilim güçlükle yatıştırıldı.
CRESPO'DAN MÜTHİŞ SİFTAH
Galatasaray derbisinde oyuna sonradan dahil olan Crespo, duraklama anlarında attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Portekizli futbolcu Sarı- Lacivertli forma ile ilk golünü atarken, muhteşem bir siftah yapmış oldu. Crespo maç sonunda ise, "Bu büyük kulüpteki ilk golümü attığım için çok mutluyum. 3 puan bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
BİRLİK OLURSAK HEDEFE ULAŞIRIZ
F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, derbi galibiyeti sonrası konuştu. Portekizli teknik adam şunları kaydetti: "Geriden geldik ve 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Umarım taraftarlarımız takımla gurur duyuyorlardır. Hedefimiz şampiyonluk, diğer takımlar da puan kaybedecektir, bizim de puan kaybedebiliriz ama ancak bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz."
BERKE: RÜYADA GİBİYİM
Fener'in genç kalecisi Berke Özer, derbi galibiyeti sonrası, "Çok mutluyuz. Rüyada gibiyim." diyerek sevincini yaşadı.
FENER'E ŞANSI HİÇ TUTMUYOR!
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (51) ve gol yediği (160) rakibi Fenerbahçe... Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibine dün gece sahasında kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. Galatasaray son dakikalarda yediği golle büyük şok yaşadı. Fenerbahçe ise altın değerinde 3 puan kazandı.
KEREM YİNE BOŞ GEÇMEDİ!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Cebelitarık ve Karadağ milli maçlarından sonra Fenerbahçe'ye attığı golle üst üste 3. karşılaşmayı da boş geçmedi. Cimbom'un altın çocuğu dev maç öncesi Sarı-Kırmızılılarla 5 gol, 4 asist üretmişti. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
MORUTAN ÇOK TOP EZDİ!
Cimbom'un Romen yıldızı Morutan, Fenerbahçe maçında istenilen düzeyde değildi. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde asist yapan genç futbolcu Morutan buna rağmen performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.