Mesut Özil'in yıldızlaştığı Galatasaray derbisinde Fenerbahçe kazanan taraf oldu





YILDIZLAR AYNI ANDA 11'DE...

Derbide Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek hamle ise Mesut'un ilk 11'de olması ile sınırlı değildi. Bu sezon ilk kez 4'lü savunma ile sahaya çıkan teknik direktör Pereira'nın bu hamlesi de takıma olumlu yansıdı. Ayrıca Mesut ile birlikte Sosa ve İrfan Can gibi teknik oyuncular da ilk 11'de yer aldı.