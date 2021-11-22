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    Mesut Özil derbide sahne aldı Sarı-Lacivertliler 10 kişiyle Aslan'ı avladı

    Kerem’in golüne Mesut Özil ile yanıt veren Kanarya 83’te Tisserand atılınca 10 kişi kaldı... Ancak 90+4’te sahne alan Miguel Crespo müthiş bir golle zaferin altına imzasını attı...

    Unutulmaz zafer

    Müthiş derbide kazanan Fenerbahçe...



    Sarı-Lacivertliler, Nef Stadı'ndaki maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek adeta hayata döndü.



    Şok bir mağlubiyet yaşayan Cimbom ise şampiyonluk yolunda çok ağır darbe aldı. 11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı.



        Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.



        16. dakikada Morutan'dan pası alan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla takımını öne geçirdi:



        1-0. DIAGNE VURDU, BERKE ÇIKARDI
        31. dakikada İrfan'ın uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Mesut Özil sağ ayağıyla düzgün vurdu:1-1. 57'de Kim Min Jae mükemmel bir hamle ile golü önledi.



            69'da Cicaldau vurdu, Berke kornere çeldi. 78'de Cicaldau vurdu, Kim yine gole giden topu çıkardı.



            81'de Diagne yüzde yüz pozisyonda kaleci Berke'yi geçemedi. 83'te Tisserand ikinci sarı kartını gördü Fenerbahçe 10 kişi kaldı.



            90'da Kerem'in şutu direğe çarpıp dışarıya gitti. 90+3'de Miguel Crespo mükemmel bir golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi: 1-2.

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                Haberler Spor Mesut Özil derbide sahne aldı Sarı-Lacivertliler 10 kişiyle Aslan'ı avladı
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