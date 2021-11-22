Mesut Özil derbide sahne aldı Sarı-Lacivertliler 10 kişiyle Aslan'ı avladı

Müthiş derbide kazanan Fenerbahçe...
Sarı-Lacivertliler, Nef Stadı'ndaki maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek adeta hayata döndü.
Şok bir mağlubiyet yaşayan Cimbom ise şampiyonluk yolunda çok ağır darbe aldı. 11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı.
Müthiş derbide kazanan Fenerbahçe...
Sarı-Lacivertliler, Nef Stadı'ndaki maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek adeta hayata döndü.
Şok bir mağlubiyet yaşayan Cimbom ise şampiyonluk yolunda çok ağır darbe aldı. 11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı.
Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.
16. dakikada Morutan'dan pası alan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla takımını öne geçirdi:
1-0. DIAGNE VURDU, BERKE ÇIKARDI
31. dakikada İrfan'ın uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Mesut Özil sağ ayağıyla düzgün vurdu:1-1. 57'de Kim Min Jae mükemmel bir hamle ile golü önledi.
81'de Diagne yüzde yüz pozisyonda kaleci Berke'yi geçemedi. 83'te Tisserand ikinci sarı kartını gördü Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
90'da Kerem'in şutu direğe çarpıp dışarıya gitti. 90+3'de Miguel Crespo mükemmel bir golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi: 1-2.
FENER'İN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI!
Müthiş bir son dakika golüyle Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Cimbom evinde son olarak 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla kazanmıştı.