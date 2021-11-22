Konya’dan amansız takip! Çaykur Rizespor'u evinde 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü





ATEŞ: O İTME İSE BİZİMKİ DE İTME!

G.Saray yardımcı hocası Necati Ateş maç sonu hakemlere yüklendi. Ateş, Meler'i, "Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... Diagne'nin pozisyonu itme ise o da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme." ifadeleriyle eleştirdi. Ateş ayrıca, "Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız, tekrar yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.