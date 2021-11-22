Konya’dan amansız takip! Çaykur Rizespor'u evinde 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 3-0 mağlup eden Konyaspor puanını 26'ya yükseltirken averajla 3. sırada yer aldı. 1. dakikada Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Bytyqi'nin vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top üst direkten döndü. 57'de ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Hümmet'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü. 62'de Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Mpoku'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top filelere gitti. Konyaspor, maçı 3-0 kazandı.
ATEŞ: O İTME İSE BİZİMKİ DE İTME!
G.Saray yardımcı hocası Necati Ateş maç sonu hakemlere yüklendi. Ateş, Meler'i, "Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... Diagne'nin pozisyonu itme ise o da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme." ifadeleriyle eleştirdi. Ateş ayrıca, "Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız, tekrar yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
KARAGÜMRÜK 3 ATTI 3 ALDI
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 yendi. Maçtaki gollerin tamamı ilk yarıda geldi. Karagümrük'ün gollerini 1'de Brecka (k.k.), 20'de Karamoh ve 27'de Pesic (pen) attı. Kasımpaşa'nın tek sayısı 32'de Yusuf Erdoğan'dan geldi. 6. galibiyetine imza atan Karagümrük puanını 22'ye yükseltti ve tırmanışını sürdürdü.