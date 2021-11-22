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    Konya’dan amansız takip! Çaykur Rizespor'u evinde 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü

    Konyaspor 1. dakikada Bytyq ve 63’te Mpoku ve 90+4’te Michalak’ın golleriyle Rize’yi 3-0 yendi. Puanını 26’ya yükselten Yeşil-Beyazlılar, haftayı 3. sırada tamamladılar. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Konya’dan amansız takip

    Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 3-0 mağlup eden Konyaspor puanını 26'ya yükseltirken averajla 3. sırada yer aldı. 1. dakikada Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Bytyqi'nin vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top üst direkten döndü. 57'de ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Hümmet'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü. 62'de Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Mpoku'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top filelere gitti. Konyaspor, maçı 3-0 kazandı.



    ATEŞ: O İTME İSE BİZİMKİ DE İTME!
    G.Saray yardımcı hocası Necati Ateş maç sonu hakemlere yüklendi. Ateş, Meler'i, "Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... Diagne'nin pozisyonu itme ise o da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme." ifadeleriyle eleştirdi. Ateş ayrıca, "Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız, tekrar yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



    KARAGÜMRÜK 3 ATTI 3 ALDI
    Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 yendi. Maçtaki gollerin tamamı ilk yarıda geldi. Karagümrük'ün gollerini 1'de Brecka (k.k.), 20'de Karamoh ve 27'de Pesic (pen) attı. Kasımpaşa'nın tek sayısı 32'de Yusuf Erdoğan'dan geldi. 6. galibiyetine imza atan Karagümrük puanını 22'ye yükseltti ve tırmanışını sürdürdü.



        KARTAL'IN WELİNTON İLE YÜZÜ BİR TÜRLÜ GÜLMÜYOR!
        Alanyaspor maçında ilk golde hata yapan Welinton'un görev yaptığı maçlarda Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoerin ilk 11 başladığı son 7 maçta 7 mağlubiyet aldı.



        BANDIRMA TEK ATTI 3 ALDI!
        TFF 1. Lig'de Bandırmaspor sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 30. dakikada Mehmet Özcan kaydetti. Bandırmaspor puanını 25'e yükseltirken, Kocaelispor 20 puanda kaldı.



        DEMİRSPOR İZMİR'DE FARKA KOŞTU
        Adana Demirspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Adana Demirspor'un gollerini 19'da Yunus Akgün, 55'de Assombalonga ve 60'da Akintola atarken, ev sahibi Altay'ın golünü 48'de Ahmed Rayan kaydetti.



            YUKATEL KAYSERİSPOR GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR
            SÜPER Lig'in 13. haftasının kapanışında bugün Trabzonspor-Gaziantep maçı dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Yukatel Kayserispor, evinde Göztepe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



            PINAR KARŞIYAKA AFYON'U EVİNDE KOLAY GEÇTİ
            ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka evinde konuk ettiği HDI Sigorta Afyon Belediye'yi 90-76 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Amath M'Baye 21, Tony Taylor 17, Alex Tyus 13 sayıyla oynadı. Konuk ekip Afyon Belediye'de ise Donatas Tarolis 19 sayı attı. Diğer maçta Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkim'i 94-69 yendi.

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            Haberler Spor Konya’dan amansız takip! Çaykur Rizespor'u evinde 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü
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