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    • Spor
    • 22.11.2021 15:26
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    • 22.11.2021 15:30
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    Beşiktaş'ta 159 milyonluk dev kayıp

    Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan puan çıkaramayan Beşiktaş'ın düşüşü sürüyor. Şampiyonlar Ligi ile beraber ligde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 4 maçı da kaybetti. Siyah-beyazlılar saha içi kadar saha dışında da büyük kayıp yaşadı. Beşiktaş, kaybedilen puanlardan dolayı yaklaşık 159 milyon TL'lik gelirden oldu.

    Beşiktaş’ta 159 milyonluk dev kayıp

    Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta, önemli ücretlerle transfer edilen oyuncuların, kazanılan maçlarla maliyetlerini çıkaracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

    Sabah'ın haberine göre; Avrupa'da 4'te sıfır çeken siyah-beyazlı ekip, 11.2 milyon euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı.

    Süper Lig'de 13 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Kartal, 19 milyon TL prim kazanırken, 16.1 milyon TL'yi sahada bıraktı.

    Beşiktaş'ın toplam kaybı yaklaşık 159 milyon TL'ye ulaştı.

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