Maçın 11'leri! GS FB derbisini canlı şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak da Yaşar Kemal Uğurlu olarak açıklandı. AVAR'da da Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy yer alacak. Heyecanla beklenen maçın biletleri satıça çıkar çıkmaz tükendi. Peki; GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11'leri ve derbi hakkında araştırılanların cevapları!
GS FB DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Fenerbahçe mücadelesi 21 Kasım Pazar günü oynanacak. 90 dakika sürecek olan maç saat 19.00'da başlayacak. Büyük derbi Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.
FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR!
Arena Sport 4
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD