Maçın 11'leri! GS FB derbisini canlı şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!

MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE

Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor. Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda zorlu derbide forma giyemeyecek.

KALEDE BERKE VAR

Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok. Luiz Gustavo bireysel olarak çalışmalara katılsa da tam olarak hazır hale gelmedi ve oynaması beklenmiyor. Gribal enfeksiyon geçirdiği için önceki gün dinlendirilen kaleci Berke Özer ise zorlu maçta kalesini koruyacak.

395. RANDEVU

İki takım arasında günümüze kadar oynanan 394 maçın 147'sinde kazanan taraf Fenerbahçe, 123'ünde Galatasaray olurken, 124 maç beraberlikle sonuçlandı.