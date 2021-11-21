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    • Spor
    • 21.11.2021 12:56
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    • 21.11.2021 12:56
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    Maçın 11'leri! GS FB derbisini canlı şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!

    İki ezeli rakip bugün karşı karşıya geliyor! Galatasaray 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Büyük derbinin başlamasına artık günler değil sadece saatler kaldı. Binlerce taraftar derbinin yayın saatini ve özellikle de şifresiz izleme yollarını araştırıyor. Peki GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...

    GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak da Yaşar Kemal Uğurlu olarak açıklandı. AVAR'da da Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy yer alacak. Heyecanla beklenen maçın biletleri satıça çıkar çıkmaz tükendi. Peki; GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11'leri ve derbi hakkında araştırılanların cevapları!

    GS FB DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray, Fenerbahçe mücadelesi 21 Kasım Pazar günü oynanacak. 90 dakika sürecek olan maç saat 19.00'da başlayacak. Büyük derbi Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

    FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar.

    GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR!

    Arena Sport 4
    Bein Sports France 2 HD
    BT Sport 1 HD
    C More Streaming Sweeden
    Livescore App
    Paramount + USA
    SuperSport Maximo 1 HD
    SuperSport Premier League HD
    TV2 Play Norge
    Haberpush HD
    TV3 Sport Dansk HD
    Viaplay Baltic HD
    Arena sport 1 HD
    Btv aksiyon HD
    CBC sport hd
    Viaplat Denmark HD

        MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE

        Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor. Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda zorlu derbide forma giyemeyecek.

        KALEDE BERKE VAR

        Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok. Luiz Gustavo bireysel olarak çalışmalara katılsa da tam olarak hazır hale gelmedi ve oynaması beklenmiyor. Gribal enfeksiyon geçirdiği için önceki gün dinlendirilen kaleci Berke Özer ise zorlu maçta kalesini koruyacak.

        395. RANDEVU

        İki takım arasında günümüze kadar oynanan 394 maçın 147'sinde kazanan taraf Fenerbahçe, 123'ünde Galatasaray olurken, 124 maç beraberlikle sonuçlandı.
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        Haberler Spor Maçın 11'leri! GS FB derbisini canlı şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!
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