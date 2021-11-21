CANLI | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 21 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sakıb, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic