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    • Spor
    • 21.11.2021 13:31
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    • 21.11.2021 13:32
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    CANLI | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 13. haftası İstanbul derbisine sahne oluyor. Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçta ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

    Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 21 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
    Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sakıb, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok
    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

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