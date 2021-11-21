Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı? Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ediyor. Büyük derbi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağarlayacak. Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Peki; Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yaşar Kemal Uğurlu 1981 Ankara doğumludur. Genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynayan Uğurlu, Gazi Üniversitesi iktisat bölümü mezunudur. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi vardır.
İzlediği bir maçta hakemin kararlarını beğenmedi ve hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.
2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Bu evliliğinden "Deren" isimli bir kızı oldu.
YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?
Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçta VAR hakemliği yapacak olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun Fenerbahçe takımını tuttuğu iddia ediliyor.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha