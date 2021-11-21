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    • Spor
    • 21.11.2021 18:44
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    • 21.11.2021 18:44
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    Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbi maçı canlı izle bedava şifresiz!

    Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği an geldi çattı. Milyonların heyecanla beklediği maç heyecanla izlenecek. Galatasaray ve Fenerbahçe ligin 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Nef Stadyum'unda oynanacak karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler özellikle akşam saatlerinin gelmesinin hemen ardında Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle seçeneğini sıklıkla araştırıyor. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıktı.

    Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbi maçı canlı izle bedava şifresiz!

    Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyum'unda karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma milyonlarca taraftar tarafından anbean takip edilecek. Bu doğrultuda da maçın yayınlanacağı kanal ve radyoların listesi akşam saatleriyle birlikte çok araştırılanların arasındaki yerini aldı. Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbi maçı canlı izle bedava şifresiz seçeneği hakkında araştırmalar arttı. Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle seçeneği özellikle yolculuk yapan futbolseverler tarafından araştırılıyor.

    GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

    FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar

    LİGDE 129. RANDEVU

    Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 128 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol atma başarısı gösterdi.

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

    SON 10 RESMİ MAÇ

    Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

    Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

    İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

    SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE

    Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

    GALATASARAY FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHASINDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

    Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.
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    Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbi maçı canlı izle bedava şifresiz!
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