Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları! GS FB derbisi şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele ediyor. Maçın canlı yayınını takip etmek isteyen tarafından Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları, yayınlayan yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları nelerdir? GS FB derbisi şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte bilgiler...
GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLEME YOLLARI NELERDİR?
GS Lazio maçı canlı yayın beINSPORTS'ta olacak. Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için maç paketine sahip olmanız gerekmektedir.
DERBİNİN İLK 11'LERİ
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha
HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.
SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE SONUÇLANDI
Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.
Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.
Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:
2010-2011 18 Mart 2011 1-2
2011-2012 7 Aralık 2011 3-1
2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2
2012-2013 16 Aralık 2012 2-1
2013-2014 6 Nisan 2014 1-0
2014-2015 18 Ekim 2014 2-1
2015-2016 13 Nisan 2016 0-0
2016-2017 23 Nisan 2017 0-1
2017-2018 22 Ekim 2017 0-0
2018-2019 2 Kasım 2018 2-2
2019-2020 28 Eylül 2019 0-0
2020-2021 27 Eylül 2020 0-0