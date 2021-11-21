Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları! GS FB derbisi şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLEME YOLLARI NELERDİR?

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DERBİNİN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.