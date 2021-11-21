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    • Spor
    • 21.11.2021 18:36
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    • 21.11.2021 18:36
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan derbi açıklaması: "Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Galatasaray'ı yenmek olduğunu belirten Pereira, "Kafamızda beraberlik yok" dedi.

    Kafamızda beraberlik yok!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Derbide hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu belirten Pereira, "Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.




    İşte Pereira'nın o açıklamaları;

    "Derbiler her zaman çok önemlidir, 3 puandan daha fazlasını ifade ederler. Bu maçlarda karakterli oynamanız, öz güvenli olmanız gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik."



    "Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz."



        SZALAİ YEDEK
        "Bizim birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Ben, çözüm yaratmak için buradayım. Bazen de bazı değişiklikler yapmanız gerekir sistemde. Bizim 4'lü savunmayı da oynayabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Birden fazla sistemi oynayabilmeliyiz."

        "Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu, bu yüzden Szalai yedek kulübesinde başlayacak. Kendisi, takım ruhu yüksek bir oyuncu."
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        Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan derbi açıklaması: "Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz"
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