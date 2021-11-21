Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan derbi açıklaması: "Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz"





SZALAİ YEDEK

"Bizim birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Ben, çözüm yaratmak için buradayım. Bazen de bazı değişiklikler yapmanız gerekir sistemde. Bizim 4'lü savunmayı da oynayabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Birden fazla sistemi oynayabilmeliyiz."



"Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu, bu yüzden Szalai yedek kulübesinde başlayacak. Kendisi, takım ruhu yüksek bir oyuncu."



