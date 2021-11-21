Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan derbi açıklaması: "Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Derbide hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu belirten Pereira, "Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Pereira'nın o açıklamaları;
"Derbiler her zaman çok önemlidir, 3 puandan daha fazlasını ifade ederler. Bu maçlarda karakterli oynamanız, öz güvenli olmanız gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik."
"Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz."