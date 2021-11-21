Galatasaray Fenerbahçe maç özeti! Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbisi golleri, özeti ve önemli anlar!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıktı. Maçta dikkat çeken anlar yaşanırken gözler maç özetine çevrildi. İşte dakika dakika Galatasaray Fenerbahçe maç özeti, golleri, özeti ve önemli anlar!
İşte maçtan önemli dakikalar
11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.