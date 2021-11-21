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    • Spor
    • 21.11.2021 20:51
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    • 21.11.2021 20:51
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    Galatasaray Fenerbahçe maç özeti! Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbisi golleri, özeti ve önemli anlar!

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe Nef Stadyum'unda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada dikkat çeken anlar yaşandı. Maçın hemen ardından Galatasaray Fenerbahçe maç özeti futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Dakika dakika maçta yaşananları öğrenmek isteyenler Galatasaray Fenerbahçe maç özetini merak ediyor. Taraftarlar bu kapsamda GS FB derbisi golleri, özeti ve önemli anlara göz atmak istiyor. İşte maça merak edilenler...

    Galatasaray Fenerbahçe maç özeti!

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıktı. Maçta dikkat çeken anlar yaşanırken gözler maç özetine çevrildi. İşte dakika dakika Galatasaray Fenerbahçe maç özeti, golleri, özeti ve önemli anlar!

    İşte maçtan önemli dakikalar

    11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

    20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

    31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1

    Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

        Stat: Nef

        Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

        Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha

        Goller: Dk. 16 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 31 Mesut Özil (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Tisserand, Dk. 35 Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş, Vitor Pereira (Teknik direktör) (İlk yarı bitiminde) (Fenerbahçe), Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 35 Muslera ve Marcao, Dk. 45+3 Fatih Terim (Teknik direktör) (Galatasaray)
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        Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe maç özeti! Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbisi golleri, özeti ve önemli anlar!
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