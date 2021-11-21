Galatasaray Fenerbahçe maç özeti! Galatasaray Fenerbahçe GS FB derbisi golleri, özeti ve önemli anlar!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıktı. Maçta dikkat çeken anlar yaşanırken gözler maç özetine çevrildi. İşte dakika dakika Galatasaray Fenerbahçe maç özeti, golleri, özeti ve önemli anlar!