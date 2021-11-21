Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.11.2021 14:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2021 14:44
    ABONE OL

    Manchester United'da bir devir sona erdi! Solskjaer dönemi bitti

    Premier Lig'de Mart 2019'da Manchester United'ın başına geçen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, takımın kötü gidişinin ardından görevden ayrıldı.

    Manchester United’da bir devir sona erdi

    İngiliz Premier Lig takımı Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.

    Kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ole, Manchester United'da her zaman bir efsane olacak ve bu zor kararı aldığımız için üzgünüz. Son birkaç hafta hayal kırıklığı yaratsa da uzun vadeli başarının temellerini yeniden inşa etmek için son üç yılda yaptığı tüm çalışmaları gölgelememeli." ifadeleri kullanıldı.

    48 yaşındaki Norveçli teknik adamla Mart 2019'da 3 yıllık anlaşma imzalayan ve geçen temmuz ayında 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Manchester United, son 7 Premier Lig maçında 1 galibiyet alınması sonrasında Solskjaer'le yollarını ayırdı.

    Manchester United, Premier Lig'de 12. hafta sonrasında 17 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

    İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında dün Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Solskjaer dönemi sona ermiş oldu.

    Yeni teknik direktörle anlaşılana kadar Michael Carrick'in takımın sorumluluğunu üstleneceği açıklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da çok acı olay! Kamyonun kör noktasında kaza
    Haberler Spor Manchester United'da bir devir sona erdi! Solskjaer dönemi bitti
        SON DAKİKA