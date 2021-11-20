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    Trabzonspor'un başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan oyuncularına övgü dolu sözler

    Trabzonspor’un teknik patronu Abdullah Avcı, sakat oyuncuların oynamak istemesi üzerine, “Sizinle gurur duyuyorum ama yüzde 1 bile risk almam” dedi.

    Trabzonspor’un başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan oyuncularına övgü dolu sözler

    Trabzonspor'da Gaziantep maçı öncesi sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yanı sıra sakatlıktan yeni yeni çıkan Bruno Peres ve Marek Hamsik oynamak istediğini bildirdi.



    Ancak tecrübeli teknik adam bu oyunculardan Bakasetas'ı dinlendirme kararı alırken Peres ve Hamsik'in verilerine bakarak, "Yüzde 1 bile risk almam ama şu an her şey yolunda gözüküyor" dedi. Avcı, "Sizinle gurur duyuyorum. İyi niyetiniz için teşekkür ederim. Çok iyi bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdi formayı istiyor" ifadelerini kullandı.



    LİDERİN KEYFİ YERİNDE
    Trabzonspor, pazartesi günü karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-Mavili oyuncuların ve teknik heyetin antrenmanda bir hayli keyifli olduğu gözlendi. Abdullah Avcı pefrormanslarından dolayı oyuncularına teşekkür etti.

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