Hatayspor evinde kazandı! Atakaş Hatayspor 3-1 Fraport TAV Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.