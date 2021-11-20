Hatayspor evinde kazandı! Atakaş Hatayspor 3-1 Fraport TAV Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.
13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.