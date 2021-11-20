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    • Spor
    • 20.11.2021 13:36
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    • 20.11.2021 15:38
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    Hatayspor evinde kazandı! Atakaş Hatayspor 3-1 Fraport TAV Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere biterken ikinci yarıda 2 gol bulan Hatayspor, mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.

    takvim.com.tr
    Hatayspor evinde kazandı!

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.

    13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

    16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

        27. dakikada rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

        45+1. dakikada Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

        45+3. dakikada Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.


        HATAYSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
        Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Antalyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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        Haberler Spor Hatayspor evinde kazandı! Atakaş Hatayspor 3-1 Fraport TAV Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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