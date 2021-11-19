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    • Spor
    • 19.11.2021 22:13
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    • 19.11.2021 22:13
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    THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Monaco'yu devirdi!

    Türk Hava Yolları EuroLeague'de heyecan çift maç haftasıyla devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk etti. Lacivert beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 98-77 kazanmasını bildi. İşte tüm detaylar...

    Anadolu Efes, Monaco’yu devirdi!

    THY EuroLeague'de heyecan çift maç haftasıyla devam etti.

    Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk etti. Lacivert beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 98-77 kazanmasını bildi.



    Anadolu Efes böylelikle Alba Berlin ve Olympiakos'un ardından Monaco'yu da devirerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

    Anadolu Efes bu sonucun ardından 11. maçında 5. galibiyetini alırken Monaco da 5 galibiyette kaldı.



    ÇEYREK SONUÇLARI

    1. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 24-20 Monaco

    2. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 58-40 Monaco
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        Haberler Spor THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Monaco'yu devirdi!
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