THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Monaco'yu devirdi!

THY EuroLeague'de heyecan çift maç haftasıyla devam etti.
Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk etti. Lacivert beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 98-77 kazanmasını bildi.
Anadolu Efes böylelikle Alba Berlin ve Olympiakos'un ardından Monaco'yu da devirerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes bu sonucun ardından 11. maçında 5. galibiyetini alırken Monaco da 5 galibiyette kaldı.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 24-20 Monaco
2. ÇEYREK SONUCU Anadolu Efes 58-40 Monaco