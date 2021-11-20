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    Hücumda Galatasaray savunmada Fenerbahçe daha baskın!

    İki dev çınardan Galatasaray, hücum istatistikleriyle rakibinden önde.Fenerbahçe ise Sarı- Kırmızılılar’a göre savunmada daha baskın. İşte derbi öncesi iki takımın istatistikleri...

    Hücumda Cimbom savunmada Fener

    Galatasaray rakibine göre hücumda daha önde…

    Cimbom'un pas ortalaması 467,3 iken Fenerbahçe'nin ortalaması 452,9…



    Pas yüzdesinde Galatasaray, 83,3'e 81,6 önde. Kilit pas oranında da 10,3'e 9,8 Aslan'ın üstünlüğü var.

        Başarılı driblingde 10,4'e karşı 9 Galatasaray önde.



        F.Bahçe top kapmada 10,8'e karşı 9,8 üstün.



        Top kapma yüzdesinde de Fenerbahçe'nin 63,3'e karşı 59,3 üstünlüğü var.
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            Haberler Spor Hücumda Galatasaray savunmada Fenerbahçe daha baskın!
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