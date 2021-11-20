Hücumda Galatasaray savunmada Fenerbahçe daha baskın!

Galatasaray rakibine göre hücumda daha önde…
Cimbom'un pas ortalaması 467,3 iken Fenerbahçe'nin ortalaması 452,9…
Pas yüzdesinde Galatasaray, 83,3'e 81,6 önde. Kilit pas oranında da 10,3'e 9,8 Aslan'ın üstünlüğü var.
Galatasaray rakibine göre hücumda daha önde…
Cimbom'un pas ortalaması 467,3 iken Fenerbahçe'nin ortalaması 452,9…
Pas yüzdesinde Galatasaray, 83,3'e 81,6 önde. Kilit pas oranında da 10,3'e 9,8 Aslan'ın üstünlüğü var.
Başarılı driblingde 10,4'e karşı 9 Galatasaray önde.
F.Bahçe top kapmada 10,8'e karşı 9,8 üstün.
Top kapma yüzdesinde de Fenerbahçe'nin 63,3'e karşı 59,3 üstünlüğü var.
İkili mücadelede de Fenerbahçe'nin yüzde 50'ye karşı 49 üstünlüğü göze çarpıyor. Faul sayısında Fenerbahçe 13,5'e karşı 11,6 önde.