Beşiktaş Divan Kurulu karıştı! Fikret Orman'a sert sözler: Kaçıp gitme! Dinleyeceksin

"SÜREKLİ BAHSETTİĞİNİZ MUHALEFET KİM, AÇIKLAYIN BİZ DE BİLELİM"

Bugüne kadar kimseyle kişisel bir tartışması olmadığını söyleyen Fikret Orman, "Aranızda tartıştığım insanlar olmuştur, tartışma nedeni de hep Beşiktaş olmuştur. Kişisel bir durum olmamıştır. Bu akşam maçımız var. Beşiktaş taraftarının çoğu, bu konuşmalardan fazla akşamki maçı bekliyor. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de olacak mıyız diye düşünüyorlar. Başkan arada bir konuşmalarında 'Muhalefet şunu yapıyor, bunu yapıyor' diyor. Bu muhalefet kim. Benden bahsediyorsa, ben bu işlere girmem.

Ben toplu halde kimseye küfür ettirmem. Sosyal medyadan bombardıman yapılıyormuş. Kim bunlar, bilelim. Hep beraber mücadele edelim onlarla. Bizim başımıza gelenler, bu yönetimin başına gelmesin.





Ben bunlardan çok çektim. Bu muhalefet kim, bir açıklanırsa çok mutlu olurum. Toplantılar yapılıyormuş, kim yapıyor? Aranızda büyüklerim var, bazılarını bayramda ararım, bazılarının telefonunu açmam. Kiminle konuşmuşum bu yönetimle ilgili. Birisi çıksın da 'Beni aradı, bana söyledi' desin. Ben bilmek istiyorum. Kabadayılara telefon açtırmışım, kimmiş bunlar? İktidarlık zor iştir. Beşiktaş başkanlığı kıskanılan bir şeydir. Koca Beşiktaş'ı yönetiyorsunuz, kıskanılırsınız. Bel altı vurmak Beşiktaşlılara yakışan bir şey değildir" diye konuştu.

"YILDIRIM DEMİRÖREN GİBİ 10 MİLYON DOLAR BORÇLA DEVRALIP, 430 MİLYON DOLAR BORÇLA BIRAKMADIM"

Konuşmalarına borç konusuyla devam eden Orman, "Raporun açıklanacağını duydum ve çok sevindim. Buraya geldiğimde stadı da gördüm, buralara ne emekler döktüm. Bu dedikoduları hiç hak ettik mi? Takdir edilecek şeyler varken, yeni gelen yönetim biraz süre alabilmek için eskiye dönük konuşuyor. 3. seneye giriyorsunuz. Biz Beşiktaş'ı devraldığımızda şu andaki başkan da bizimleydi. Biz o dönemde ne yaptık, borcu yüzdürdük. Ya sermaye koyacaktık, ya bir malı satacaktık ya da Beşiktaş büyük kar elde edecekti. Kar elde edebilmesi için gideri kısması lazımdı. Bu sene Beşiktaş birçok transfer yaptı. Bu transferler yapılmasaydı, nasıl hakaretler edilecekti. Arkadaşlar da bu borcu yüzdürüyorlar. Bundan sonra gelecek olanlar da yüzdürecekti. Ben Yıldırım Demirören gibi 10 milyon dolar borçla alıp 430 milyon dolar borçla bırakmadım. Bu yönetim kurulu bir şey mi yaptı. Uğraşıyorlar. Bu borcun daha yüksek olmamasında en büyük paylardan birisi benim. Ben bütün borcu TL'ye çevirdim. O dönemde dolar 5 TL idi. Şu anda 11 lira. Borcumuz yüzde 100 artmış olacaktı. O zaman Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Başkanı olarak işin başına şu andaki CEO'muzu koymuştuk. O zaman da biliyorduk 5 sene içinde dönmeyeceğini, uzun vadeye yayılacağını konuşmuştuk. Başkan menajerlere ödemeler yaptırdı. 6 senenin üzerinde Seçil Beyle çalıştık, bir kişiye 100 TL ödeme yapmış mıyım? Hangi menajere ödeme yaptırmışım? 11 tane daire aldık Beşiktaş'a, kötü mü ettik. Tapusuyla mal aldık. Ne zaman bir mal alındığını duydunuz. Bunların takdir edilmesini, insanların görmesini beklerken, sanki başka yere hizmet ettim. Ben sanki Gavuristan'dan geldim, ben sizlerin arasından geldim. Nasıl şu andaki yönetim kurulu uğraşıyorsa, biz de çok uğraştık. Ahmet beyin de emeği vardır bunlarda. Beraber yaptık, kötü mü yaptık? Transferler konuşuluyor. Ljajic ilk geldiğinde çok iyi oynadı, sonra oynamıyor. Geçen sene Beşiktaş'ı şampiyon yapan Ghezzal, bu sene iyi oynamıyor. Ama kötü mü yaptı yönetim bu oyuncuyu almakla? Vida'ya para verildi, Ghezzal'a ne verildi? Beni kötüleyerek bunlarla Beşiktaş'a hiçbir şey kazandırılmaz. Gecemizi gündüze katarak emek verdik buraya" açıklamasını yaptı.