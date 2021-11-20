Giresunspor 1-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Giresunspor, Fousseni Diabate'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.
8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.
10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.
20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Detaylar gelecek...