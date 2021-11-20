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    Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi: Hareket et dengeyi boz

    Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk dakikasından itibaren baskının dozunu artıracak. Hücumdaki silahlarıyla rakibini hataya zorlayacak. Rakibinin oyunu yavaşlatmasına izin vermeyecek.

    Hareket et dengeyi boz
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    Galatasaray yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışında yoluna devam etmeyi planlıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe maçının stratejisini belirledi… İşte Fatih Terim'in ezeli rakibini imha planı…



    1.CİMBOM AGRESİF BİR GİRİŞ YAPACAK
    Galatasaray taraftar desteğiyle beraber maça çok agresif bir giriş yapacak. Fenerbahçe'ye deplasmanda olduğu sonuna kadar hissettirilecek. İlk 15-20 dakika ezeli rakibinin soluk almasına izin verilmeyecek.



    2. BÖLGEDE ŞOK PRES PLANLIYOR
    Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe savunmadan çıkarken stoperlerine baskı yapmamayı planlıyor. Ancak top ikinci bölgeye geçtiği anda şok presle rakip hataya zorlanacak... Bu şekilde takım fazla efor da sarfetmeyecek.



        3.SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRECEKLER
        Galatasaray'da hücum hattında Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli sürekli yer değiştirecek. Topsuz koşularla Fenerbahçe savunmasının dengesi bozulacak. Fenerbahçe'nin daha önceki maçları analiz edildi. Gollerin bu şekilde geldiği görüldü.



        4.GEREKSİZ FAULLERDEN KAÇININ!
        Kaleye yakın yerlerde, arkası dönük oyunculara gereksiz fauller yapılmayacak. Fenerbahçe'ye duran top fırsatı tanınmayacak. İrfan Can, Sosa ve Mesut Özil gibi özel ayakları bulunan Fenerbahçe'ye karşı koz verilmeyecek.



        5.TEMPOYU SÜREKLİ YÜKSEK TUT
        Galatasaray, dev derbide sürekli tempo yükseltecek. Fenerbahçe'nin oyunu yavaşlatmasına izin verilmeyecek. Sarı-Kırmızılılar bu şekilde saha avantajıyla birlikte psikolojik üstünlüğü 1 dakika bile olsa rakibine vermek istemiyor.
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