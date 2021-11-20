Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi: Hareket et dengeyi boz

Galatasaray yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışında yoluna devam etmeyi planlıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe maçının stratejisini belirledi… İşte Fatih Terim'in ezeli rakibini imha planı…
1.CİMBOM AGRESİF BİR GİRİŞ YAPACAK
Galatasaray taraftar desteğiyle beraber maça çok agresif bir giriş yapacak. Fenerbahçe'ye deplasmanda olduğu sonuna kadar hissettirilecek. İlk 15-20 dakika ezeli rakibinin soluk almasına izin verilmeyecek.
2. BÖLGEDE ŞOK PRES PLANLIYOR
Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe savunmadan çıkarken stoperlerine baskı yapmamayı planlıyor. Ancak top ikinci bölgeye geçtiği anda şok presle rakip hataya zorlanacak... Bu şekilde takım fazla efor da sarfetmeyecek.