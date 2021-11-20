Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi yıkım planını belirledi: Hareket et dengeyi boz





1.CİMBOM AGRESİF BİR GİRİŞ YAPACAK

Galatasaray taraftar desteğiyle beraber maça çok agresif bir giriş yapacak. Fenerbahçe'ye deplasmanda olduğu sonuna kadar hissettirilecek. İlk 15-20 dakika ezeli rakibinin soluk almasına izin verilmeyecek.