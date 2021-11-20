Florya ve Samandıra’da derbi öncesi kesenin ağzı açıldı! 14 milyonluk seferberlik

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde bütün hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Hem Florya'da hem de Samandıra'da 3 puana ulaşmak için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.
5 YILDIR GALİBİYET YOK
Ezelİ rakibine karşı 5 yıldır iç sahada devam eden galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas elini cebine attı. Sarı-Kırmızılılar kritik 90 dakika öncesi 4 milyon liralık prim belirledi. Fenerbahçe cephesinde de durum farklı değil. Son 4 maçta 10 puan kaybeden ve ezeli rakibini 8 maçtır yenemeyen Sarı-Lacivertliler yarınki derbiyi 'yeniden doğuş' maçı olarak düşünüyor.
KOÇ'TAN TARİHİ RAKAM
Üzerınde çok büyük bir baskı olan Başkan Ali Koç'un tarihi bir prim belirlediği ve 3 puanın alınması halinde futbolculara tam 10 milyon lira dağıtacağı belirlendi. İki cepheden de gelen haberlere göre hem Burak Elmas hem de Ali Koç zafer elde edilmesi halinde açıklanan primi daha da yukarı seviyeye çıkaracak.