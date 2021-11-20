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    Florya ve Samandıra’da derbi öncesi kesenin ağzı açıldı! 14 milyonluk seferberlik

    Sarı-Kırmızılılar, dev derbinin kazanılması halinde futbolculara 4 milyon lira dağıtacak. Sarı-Lacivertliler’de zafere ulaşılması halinde ise prim tam 10 milyon lira olacak.

    14 milyonluk seferberlik
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    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde bütün hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Hem Florya'da hem de Samandıra'da 3 puana ulaşmak için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.



    5 YILDIR GALİBİYET YOK
    Ezelİ rakibine karşı 5 yıldır iç sahada devam eden galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas elini cebine attı. Sarı-Kırmızılılar kritik 90 dakika öncesi 4 milyon liralık prim belirledi. Fenerbahçe cephesinde de durum farklı değil. Son 4 maçta 10 puan kaybeden ve ezeli rakibini 8 maçtır yenemeyen Sarı-Lacivertliler yarınki derbiyi 'yeniden doğuş' maçı olarak düşünüyor.



    KOÇ'TAN TARİHİ RAKAM
    Üzerınde çok büyük bir baskı olan Başkan Ali Koç'un tarihi bir prim belirlediği ve 3 puanın alınması halinde futbolculara tam 10 milyon lira dağıtacağı belirlendi. İki cepheden de gelen haberlere göre hem Burak Elmas hem de Ali Koç zafer elde edilmesi halinde açıklanan primi daha da yukarı seviyeye çıkaracak.



        DÜNYA DEĞİL CEZA DERBİSİ!
        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu. PFDK, geride kalan 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan Sarı-Lacivertli kulübe 2 milyon 530 bin 750, Sarı- Kırmızılı kulübe ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verdi. Son 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Engin Baytar 11, Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson ise aldıkları 8'er maç ceza ile ön plana çıktı.
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        Haberler Spor Florya ve Samandıra’da derbi öncesi kesenin ağzı açıldı! 14 milyonluk seferberlik
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