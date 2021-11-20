Florya ve Samandıra’da derbi öncesi kesenin ağzı açıldı! 14 milyonluk seferberlik





DÜNYA DEĞİL CEZA DERBİSİ!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu. PFDK, geride kalan 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan Sarı-Lacivertli kulübe 2 milyon 530 bin 750, Sarı- Kırmızılı kulübe ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verdi. Son 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Engin Baytar 11, Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson ise aldıkları 8'er maç ceza ile ön plana çıktı.