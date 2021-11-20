Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu! Alanya Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri! Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Alanyasspor Beşiktaş maçı için araştırmalar hız kazandı. Süper Lig'de Trabzon'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy'un yönetiminde olan Alanyapor Beşiktaş maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynandı. Taraftarlar maçın geniş özeti hakkında araştırmalara başladı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte kritik mücadele hakkında tüm detaylar...