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    • 20.11.2021 21:09
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    • 20.11.2021 22:01
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    Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu! Alanya Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri! Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

    Süper Lig'de maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Lider Trabzonspor'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, bu akşam Alanya ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetti. Liderlik koltuğuna göz diken Beşiktaş bu akşam deplasmandan galip bir şekilde ayrılmak istemişti. Karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar Alanya Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte kritik mücadele hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Alanyaspor - Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri!

    Alanyasspor Beşiktaş maçı için araştırmalar hız kazandı. Süper Lig'de Trabzon'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy'un yönetiminde olan Alanyapor Beşiktaş maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynandı. Taraftarlar maçın geniş özeti hakkında araştırmalara başladı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte kritik mücadele hakkında tüm detaylar...

    Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 Alanyaspor kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri Babacar ve Diedhiou kaydetti.



    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

    5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ghezzal'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde oluşan karambolde Kenan vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

    14. dakikada sağ taraftan Efecan'ın ortaya çevirdiği topa ön direkte Babacar'ın direkt vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


        24. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Pjanic'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        40. dakikada Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.


        40. dakikada Vida'nın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Alper Ulusoy VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti
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        Haberler Spor Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu! Alanya Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri! Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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