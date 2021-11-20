Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu! Alanya Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri! Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Alanyasspor Beşiktaş maçı için araştırmalar hız kazandı. Süper Lig'de Trabzon'dan 10 puan geride olan Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy'un yönetiminde olan Alanyapor Beşiktaş maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynandı. Taraftarlar maçın geniş özeti hakkında araştırmalara başladı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte kritik mücadele hakkında tüm detaylar...
Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 Alanyaspor kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri Babacar ve Diedhiou kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ghezzal'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde oluşan karambolde Kenan vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
14. dakikada sağ taraftan Efecan'ın ortaya çevirdiği topa ön direkte Babacar'ın direkt vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0