Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında tamam mı devam mı maçı





KAYSERİ'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Yukatel Kayserispor, Göztepe maçından galibiyetle ayrılıp seri yakalamak istiyor. Asbaşkan Ali Çamlı, "İyi bir Kayserispor oluşuyor. Bizim için her sporcu değerli. Zaman zaman sakatlıklar oluyor, eksik futbolcular oluyor ama onların yerine oynayan çocuklar da aynı özveri ile aynı özgüvenle üstlerine düşen görevi yapmaya çalışıyor" dedi.



SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR

Bugün Süper Lig'de Alanyaspor-Beşiktaş maçının dışında 3 önemli heyecan daha yaşanacak. Günün programı şöyle: 13.30-Hatayspor- Antalyaspor, 16.00 Giresunspor-Yeni Malatyaspor, 16.00 Başakşehir- Sivasspor.



CURRY'NİN REKOR GECESİ

NBA'de Golden State deplasmanda Cleveland'ı 104-89 yendi. 40 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üreten Stephen Curry, ilk 15 maçtaki üçlük sayısını 85'e çıkardı ve kendi rekorunu geliştirdi.



YİĞİDO 3 PUANA HASRET KALDI

Süper Lig'in 13. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak DG Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Sivasspor, ligdeki son 5 maçını kazanamadı. Yiğidolar, son 5 maçta 1 yenilgi 4 beraberlik aldı.



F1'DE KATAR ZAMANI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak. Katar GP'sinin sıralama turları, bugün TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise yarın aynı saatte başlayacak.