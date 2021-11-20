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    Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında tamam mı devam mı maçı

    Milli ara öncesi evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş 13. hafta maçında bu akşam Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Zirve takibini bırakmak istemeyen Kara Kartal mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım tarihli spor gündemi...

    Kartal zorlu virajda

    Milli ara öncesi evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş 13. hafta maçında bu akşam Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Artık puan kaybına tahammülü olmayan Siyah- Beyazlılar, Alanya'dan mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor.



    BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR
    Hazırlıklarını tamamyayan Beşiktaş dün yaptığı idmanın ardından Alanya'ya gitti. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Batshuayi ve kadro dışı bırakılan N'Sakala'nın yanı sıra Gökhan Töre ve Salih de kadroya alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Batshuayi'nin yokluğuhda forvette Güven'in oynatacağı, Kenan'ın ise yedek bekleyeceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın sol bek tercihinin ise Rıdvan olması bekleniyor.



    FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Vitor Pereira yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman taktik ağırlıklı gerçekleşti.



        ARTIK HAKEM KONUŞULMASIN
        Fenerbahçe Başkan Vekil ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, yarın deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Bilecik, "Tabii ki derbinin sonucunu, kaderini belirleyen hakemler artık omasın. Bugün Türk futbolunda en fazla konuşulan noktalardan bir tanesi hakemlerin eleştirisi oluyor. Nihayetinde bu derbide yepyeni beyaz bir sayfa açılsın." ifadelerini kullandı.



        FATİH TERİM TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNÜYOR!
        Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ümit Davala önemli açıklamalarda bulundu. Davala, "Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir." ifadelerini kullandı.



        DROGBA VE LUGANO YORUMLAYACAK
        Yarın Nef Stadı'nda oynanacak dev derbide iki efsane oyuncu Didier Drogba ve Diego Lugano yorumculuk yapacak.



            Galatasaray ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları, yayıncı kuruluşun mikrofonlarından derbi analizleri yapacak.



            DENNİS MAN TRANSFERİ ZOR!
            G.saray'ın transfer listesinde yer alan Parma'nın yıldızı Dennis Man ile ilgili menajerinden açıklama geldi. Becali, "Galatasaray ile iletişime geçtim ve Parma'nın taleplerini söyledim. Onlar da transferden vazgeçti. Man'ın 5 yıllık sözleşmesi var ve sadece bu takımı düşünüyor" dedi.



            EFES MONACO'YU DA YIKTI
            Turkhıs Airlines EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Monaco'yu 98- 77'lik skorla mağlup etti. Efes devreyi de 58-40 önde tamamladı. Bu sonuçla çift maç haftasını 2 galibiyetle kapatan Efes, toplamda 5. galibiyetini alırken Monaco 6. yenilgisini yaşadı. Efes'te Beaubois attığı 17 sayıyla galibiyette başrol oynadı... Lacivert-Beyazlılar'ın bir başka yıldızı Larkin ise 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.



                FENER LİTVANYA'DA KAYBOLDU!
                Euroleague'deki bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e deplasmanda 86-75 kaybetti. Sarı- Lacivertliler, Euroleague'deki son 3 maçında da galibiyet çıkartamadı. Euroleague'de 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i konuk edecek.



                KAYSERİ'DE TEK HEDEF GALİBİYET
                Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Yukatel Kayserispor, Göztepe maçından galibiyetle ayrılıp seri yakalamak istiyor. Asbaşkan Ali Çamlı, "İyi bir Kayserispor oluşuyor. Bizim için her sporcu değerli. Zaman zaman sakatlıklar oluyor, eksik futbolcular oluyor ama onların yerine oynayan çocuklar da aynı özveri ile aynı özgüvenle üstlerine düşen görevi yapmaya çalışıyor" dedi.

                SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR
                Bugün Süper Lig'de Alanyaspor-Beşiktaş maçının dışında 3 önemli heyecan daha yaşanacak. Günün programı şöyle: 13.30-Hatayspor- Antalyaspor, 16.00 Giresunspor-Yeni Malatyaspor, 16.00 Başakşehir- Sivasspor.

                CURRY'NİN REKOR GECESİ
                NBA'de Golden State deplasmanda Cleveland'ı 104-89 yendi. 40 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üreten Stephen Curry, ilk 15 maçtaki üçlük sayısını 85'e çıkardı ve kendi rekorunu geliştirdi.

                YİĞİDO 3 PUANA HASRET KALDI
                Süper Lig'in 13. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak DG Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Sivasspor, ligdeki son 5 maçını kazanamadı. Yiğidolar, son 5 maçta 1 yenilgi 4 beraberlik aldı.

                F1'DE KATAR ZAMANI
                Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak. Katar GP'sinin sıralama turları, bugün TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise yarın aynı saatte başlayacak.
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                Haberler Spor Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında tamam mı devam mı maçı
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