Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında tamam mı devam mı maçı

Milli ara öncesi evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş 13. hafta maçında bu akşam Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Artık puan kaybına tahammülü olmayan Siyah- Beyazlılar, Alanya'dan mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR
Hazırlıklarını tamamyayan Beşiktaş dün yaptığı idmanın ardından Alanya'ya gitti. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Batshuayi ve kadro dışı bırakılan N'Sakala'nın yanı sıra Gökhan Töre ve Salih de kadroya alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Batshuayi'nin yokluğuhda forvette Güven'in oynatacağı, Kenan'ın ise yedek bekleyeceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın sol bek tercihinin ise Rıdvan olması bekleniyor.
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Vitor Pereira yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman taktik ağırlıklı gerçekleşti.