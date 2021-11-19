Siyah-Beyazlılar’da istenmeyen adam! Fabrice N’Sakala





HAMSİK'TEN BÜYÜK ÖZVERİ

MİLLİ maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marek Hamsik dün antrenmana çıktı. Tecrübeli oyuncu fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Hamsik'in uçağını erkene alıp antremana çıktığı öğrenildi. Bu hareket sosyal medyadaki taraftarları da kendinden geçirdi. Taraftarlar, "İşte gerçek takım lideri" yorumunu yaptı.