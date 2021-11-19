Siyah-Beyazlılar’da istenmeyen adam! Fabrice N’Sakala

Beşiktaş'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, idmanlara alınmıyor. Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğenilerle tepki çeken tecrübeli futbolcudan kafasını dinlemesi ve tesislere gelmemesi istendi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Yusuf Sarı'nın paylaşımlarını beğenmişti.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU 4 MİLYAR 434 MİLYON
BEŞIKTAŞ yarın gerçekleşecek Divan Kurulu öncesi borcunu açıkladı. Borç, 30 Eylül tarihi itibariyle 4 milyar 434 milyon TL.
HAMSİK'TEN BÜYÜK ÖZVERİ
MİLLİ maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marek Hamsik dün antrenmana çıktı. Tecrübeli oyuncu fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Hamsik'in uçağını erkene alıp antremana çıktığı öğrenildi. Bu hareket sosyal medyadaki taraftarları da kendinden geçirdi. Taraftarlar, "İşte gerçek takım lideri" yorumunu yaptı.