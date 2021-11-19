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    Siyah-Beyazlılar’da istenmeyen adam! Fabrice N’Sakala

    Siyah-Beyazlılar’da istenmeyen adam ilan edilen Fabrice N’Sakala’dan tesislere gelmemesi istendi.Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğenilerle tepki çeken tecrübeli futbolcudan kafasını dinlemesi ve tesislere gelmemesi istendi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli spor haberleri...

    Sakın tesislere gelme!

    Beşiktaş'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, idmanlara alınmıyor. Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğenilerle tepki çeken tecrübeli futbolcudan kafasını dinlemesi ve tesislere gelmemesi istendi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Yusuf Sarı'nın paylaşımlarını beğenmişti.



    BEŞİKTAŞ'IN BORCU 4 MİLYAR 434 MİLYON
    BEŞIKTAŞ yarın gerçekleşecek Divan Kurulu öncesi borcunu açıkladı. Borç, 30 Eylül tarihi itibariyle 4 milyar 434 milyon TL.



    HAMSİK'TEN BÜYÜK ÖZVERİ
    MİLLİ maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marek Hamsik dün antrenmana çıktı. Tecrübeli oyuncu fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Hamsik'in uçağını erkene alıp antremana çıktığı öğrenildi. Bu hareket sosyal medyadaki taraftarları da kendinden geçirdi. Taraftarlar, "İşte gerçek takım lideri" yorumunu yaptı.



        NWAKAEME DORUKHAN'A 'BEŞİKTAŞ' DİYE SESLENDİ!
        Trabzon'un yıldızı Nwakaeme idmanda yaptığı esprilerle dikkat çekiyor. Nijeryalı yıldızın Dorukhan'a "Beşiktaş" diye seslenmesi gülüşmelere neden oldu.



        SAHAMIZDA FİRE İSTEMİYORUZ!
        Gzt Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. Keleş, yarın sahalarında ağırlayacakları Yeni Malatyaspor'u yenerek iç sahada fire vermeden yollarına devam etmek istediklerini söyledi.



        RİZESPOR'DA HEDEF 3 PUAN
        Çaykur Rizespor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "İnşallah Konya'dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyunla ve iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz" dedi.

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        Haberler Spor Siyah-Beyazlılar’da istenmeyen adam! Fabrice N’Sakala
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